外星人侵襲地球！美軍證實「拍到一群UFO」影像　高空亂飛射紅光

▲美國海軍在加州外海上空拍攝不明飛行物體。（圖／翻攝自Instagram@jeremycorbell）

記者羅翊宬／綜合報導

地球上空發現疑似來自外星的不明飛行物體時有所聞，而美國五角大廈發言人日前證實，美國海軍確實曾於2019年7月14日在加州外海4艘軍艦的上空，拍攝到一群飛行物，當時一度研判是無人機或是氣球，不過美國海軍卻將之歸類為「不明飛行物」，交付專門小組調查，預計今年6月就會將相關證據附在報告內提交國會。

根據英媒《每日郵報》，電影製作人柯貝爾（Jeremy Corbell）獲得這些關於空中不明飛行物體的影像，為2019年7月美國海軍紀德號等4艘驅逐艦在距離加州100海哩的海域、215公尺高度的上空拍攝到的影像，其中一張圖片還含有疑似金字塔狀的飛行物體，共計6架的神祕飛行物體聚集在軍艦上空，飛行速度高達每小時40英里，機動性能比美國軍用無人機更強。

美國國防部發言人向媒體《Mystery Wire》證實，這些影像確實為海軍人員拍攝前已委由特別調查小組（UAPTF）進行調查，而該小組也將影像納入調查項目中。

紀德號驅逐艦的甲板日記上記載，就在當日晚間10時以前，發現2架無人機。而約翰•芬恩號驅逐艦也在日誌上表示，當晚10時03分注意到空中出現閃爍中的紅色光點。經過一小時後，晚間11時23分，美軍拉斐爾•佩拉爾塔號發現一束白光盤旋在飛行甲板上，而該架疑似為無人機的飛行物體以16節的速度在能見度低的情況下，在驅逐艦直升機停機坪上盤旋。

不過，美國海軍目前未針對上述的種種不明飛行物體（UFO）進行說明，無法定義其與外星人的關聯性，也無法追究是否為其他飛行物。

據悉，美國前海軍飛行員安德伍德（Chad Underwood）就曾透露在15年的飛行經驗中，曾於2004年墨西哥演習時，在聖地牙哥海岸以西盛克萊門特島外，拍到以時速138英里移動的不明飛行物體，並將之稱為「井字遊戲」（Tic Tac）。

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