外星人「綁架」？夜空驚見「鑽石形UFO」...隔天出現2暴斃乳牛

▲美國有民眾發現天空出現「UFO」，將畫面上傳後引發熱議。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

外星人是否存在一直是人類未解之謎。不過，美國一名民眾日前疑似拍到「UFO」在夜空中緩緩飛過畫面，更詭異的是，附近沒有農場，卻發現2頭離奇暴斃的乳牛屍體，神奇的巧合讓人不禁懷疑，是不是外星人真的出現了。

根據《衛星通訊社》報導，UFO獵人沃林（Scott C Waring）近日在YouTube頻道上傳了一段詭異畫面，只見一架鑽石形的神祕飛行器緩緩的在夜空中飛行，並不斷發光，讓人不禁聯想這輛飛行器就是外星人的產物「UFO」，而它的上方似乎還有一架較小的探測器，沃林猜測，這可能是在接近地面時所使用的導航系統。

▲沃林認為UFO上方類似人形的不明物體應該是接近地面時用的導航。（圖／翻攝自UFO Sighting News／YouTube）

沃林表示，他還在UFO出現的地方發現了2頭死亡的乳牛屍體，然而離奇的是，附近並沒有農場，而該州也沒有有關乳牛失蹤的新聞，「這可能是外星人藉由對牛隻的測試進而了解人類的更多資訊，因為他們知道乳牛是生產人類糧食的主要來源，因此相關的病毒和細菌也將在未來的數百年內影響人類，而研究將有助於預測我們的健康狀況。」

沃林拍攝的畫面一發布後，很快地就獲得了1.5萬次的觀看，許多網友都留言表示，「好驚人的畫面」、「一般來說牛隻不會莫名死亡，而且附近又沒有農場，真的很奇怪」、「好詭異...令人毛骨悚然」，但也有網友認為「或許只是一般民航飛機，因為它看起來很小，如果真的是外星人應該不會這麼明目張膽的被我們發現。」

▲疑似是UFO的不明飛行器不斷閃爍飛行。