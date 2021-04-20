「米粉是身體，肉燥是靈魂」　駐美代表處＋竹市府力推炒米粉

▲新竹市長林智堅推廣新竹在地美食炒米粉。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

米粉外交！新竹市政府與駐美國台北經濟文化代表處合作，推出台灣美食系列影片，新竹市長林智堅與駐美代表蕭美琴跨海同框，介紹新竹美食炒米粉。林智堅表示，這是駐美代表處首度與地方政府合作，感謝蕭美琴代表邀請，一起向美國民眾介紹全球晶片生產重鎮新竹市，並推廣新竹在地美食炒米粉。

「新竹米粉飛到美國去！」林智堅昨（19日）晚分享與駐美代表處的合作影片，並於貼文中表示，謝謝蕭美琴代表邀請宣傳，讓新竹米粉走向國際；新竹不只有科學園區，米粉也是新竹的驕傲，正港新竹米粉與其他地方吃起來就是不一樣，米香特別濃，外銷海外也很有市場，在美國都買得到。

新竹市府表示，為讓美國民眾進一步瞭解台灣飲食文化，在家也能學習台灣料理，駐美代表處推出「台灣好食在（Tasty Taiwan）」台灣美食系列影片，首支影片去年12月25日播出，駐美代表蕭美琴在鏡頭前大啖嘉義火雞肉飯與高山茶，並以英文介紹。

此次駐美代表處攜手市府，以「新竹炒米粉」為主題，作為「台灣好食在」系列第3支影片。影片起初，蕭美琴代表收到一箱來自林智堅市長的包裹，裡面是一包包新竹米粉，接著鏡頭轉到林智堅市長，介紹新竹米粉的特色。

林智堅說，講到新竹就會想到米粉，「我只要吃一口就知道是不是新竹的米粉。」林智堅市長用他40幾年的經驗分享，新竹米粉是用在地品質優良的在來米製成，經過28800秒（8小時）的日曬加上新竹的九降風，創造其獨特的口感。

「米粉是身體的話，肉燥就是靈魂。」影片中，林智堅品嘗了新竹炒米粉後，也介紹大家如何做出這麼好吃的炒米粉，主要有三個步驟，從配料的絞肉、時蔬到主角米粉，影片裡提供完整的食譜與料理過程，讓民眾在家也可以嘗試做出美味的台式炒米粉。

新竹市府產業發展處也表示，新竹米粉太熱門，有外銷美國的米粉標示「中國台灣省新竹市」，原來為對岸廠商仿冒出口。為了防偽，市府今年也輔導竹市米粉商業同業公會推出「米粉標章」，呼籲消費者「辨明真偽」。

產發處說，新竹米粉標章圖案有稻米、代表米粉的線條，及象徵九降風的曲線，還有優良新竹米粉的中英文字樣，融合在地元素、走向國際化，也已透過公會提供在地生產、在地品牌的業者使用，希望透過米粉標章來維護在地的特色產業及消費者權益。

駐美代表處表示，為使美國民眾進一步瞭解新竹市，除介紹新竹炒米粉外，也同步推出「認識新竹」影片。蕭美琴代表在影片中介紹，新竹不僅在全球科技產業具有相當的重要性，也在台美關係中扮演重要角色；「新竹科學園區」的科技大廠更在科技製造業的產業鏈具有關鍵地位。

而位於新竹的知名學府，如國立清華大學及陽明交通大學，更是培育頂尖科技人才的搖籃。希望在疫情結束後，國外友人能造訪新竹市，好好認識這座兼具美食、科技與歷史特色的城市。