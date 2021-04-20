　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「米粉是身體，肉燥是靈魂」　駐美代表處＋竹市府力推炒米粉

▲新竹市長林智堅推廣新竹在地美食炒米粉。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅推廣新竹在地美食炒米粉。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

米粉外交！新竹市政府與駐美國台北經濟文化代表處合作，推出台灣美食系列影片，新竹市長林智堅與駐美代表蕭美琴跨海同框，介紹新竹美食炒米粉。林智堅表示，這是駐美代表處首度與地方政府合作，感謝蕭美琴代表邀請，一起向美國民眾介紹全球晶片生產重鎮新竹市，並推廣新竹在地美食炒米粉。

「新竹米粉飛到美國去！」林智堅昨（19日）晚分享與駐美代表處的合作影片，並於貼文中表示，謝謝蕭美琴代表邀請宣傳，讓新竹米粉走向國際；新竹不只有科學園區，米粉也是新竹的驕傲，正港新竹米粉與其他地方吃起來就是不一樣，米香特別濃，外銷海外也很有市場，在美國都買得到。

新竹市府表示，為讓美國民眾進一步瞭解台灣飲食文化，在家也能學習台灣料理，駐美代表處推出「台灣好食在（Tasty Taiwan）」台灣美食系列影片，首支影片去年12月25日播出，駐美代表蕭美琴在鏡頭前大啖嘉義火雞肉飯與高山茶，並以英文介紹。

此次駐美代表處攜手市府，以「新竹炒米粉」為主題，作為「台灣好食在」系列第3支影片。影片起初，蕭美琴代表收到一箱來自林智堅市長的包裹，裡面是一包包新竹米粉，接著鏡頭轉到林智堅市長，介紹新竹米粉的特色。

林智堅說，講到新竹就會想到米粉，「我只要吃一口就知道是不是新竹的米粉。」林智堅市長用他40幾年的經驗分享，新竹米粉是用在地品質優良的在來米製成，經過28800秒（8小時）的日曬加上新竹的九降風，創造其獨特的口感。

「米粉是身體的話，肉燥就是靈魂。」影片中，林智堅品嘗了新竹炒米粉後，也介紹大家如何做出這麼好吃的炒米粉，主要有三個步驟，從配料的絞肉、時蔬到主角米粉，影片裡提供完整的食譜與料理過程，讓民眾在家也可以嘗試做出美味的台式炒米粉。

新竹市府產業發展處也表示，新竹米粉太熱門，有外銷美國的米粉標示「中國台灣省新竹市」，原來為對岸廠商仿冒出口。為了防偽，市府今年也輔導竹市米粉商業同業公會推出「米粉標章」，呼籲消費者「辨明真偽」。

產發處說，新竹米粉標章圖案有稻米、代表米粉的線條，及象徵九降風的曲線，還有優良新竹米粉的中英文字樣，融合在地元素、走向國際化，也已透過公會提供在地生產、在地品牌的業者使用，希望透過米粉標章來維護在地的特色產業及消費者權益。

駐美代表處表示，為使美國民眾進一步瞭解新竹市，除介紹新竹炒米粉外，也同步推出「認識新竹」影片。蕭美琴代表在影片中介紹，新竹不僅在全球科技產業具有相當的重要性，也在台美關係中扮演重要角色；「新竹科學園區」的科技大廠更在科技製造業的產業鏈具有關鍵地位。

而位於新竹的知名學府，如國立清華大學及陽明交通大學，更是培育頂尖科技人才的搖籃。希望在疫情結束後，國外友人能造訪新竹市，好好認識這座兼具美食、科技與歷史特色的城市。

ET快訊
快訊／嘉義15:59罕見地震！　最大震度4級
「爆廢1公社」被滅了！爆怨也停止更新　85萬人崩潰
快訊／康友-KY坑殺股民再揪藏鏡人！新董座涉炒股遭約談
身分查到了！停水河邊洗澡　他帶全套沐浴品溺斃
好市多上架「439元哄睡神器」超驚人　萌娃推車中直接斷電

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市副市長蔡炳坤「心寒請辭」自認被架空　柯文哲極力慰留

費鴻泰稱「府院定調828前不進口萊豬」　民進黨梗圖回嗆：公然說謊

「米粉是身體，肉燥是靈魂」　駐美代表處＋竹市府力推炒米粉

年輕人願打仗但不當兵？民調數據曝光　黃暐瀚：戰爭結束了！

林佳龍「歡喜交棒」王國材　陳揮文：面對罹難者家屬還有人性嗎？

王世堅批丁怡銘嗆游錫堃辦公室：很可惡！罪加一等

歐盟通過印太戰略報告　駐台代表：眼裡所見都有「台灣」！

林佳龍下一步？葉元之預測2種可能　「民進黨沒在理會社會觀感」

遭中時董座提告　黃國昌反酸「可笑」：樂當蔡衍明馬前卒的媒體人

避免軍人操練熱傷害　國軍下令：訓練禁以冰品、咖啡代替飲水

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

嬤載孫跑外送「孫誤觸機車油門」 撞攤販...老闆：免賠！她也是幫我

學生妹騎單車左轉險遭轎車撞！　駕駛右彎硬擠靠超近...網怒太扯

155cm樂觀男配對140cm老師！ 2人對看羞笑暖爆網：樸實的一對

第一視角！太魯閣出軌地終通車　時速40km入隧道...壁上滿是痕跡

何孟遠深夜直播再道歉！「我傷害了荳荳」　嘆氣「有人叫我去死」《全明星》湧入安慰

地震來了！3男衝出「護小老婆」　緊抓重機怕倒地...網笑：是真愛

北市副市長蔡炳坤「心寒請辭」自認被架空　柯文哲極力慰留

費鴻泰稱「府院定調828前不進口萊豬」　民進黨梗圖回嗆：公然說謊

「米粉是身體，肉燥是靈魂」　駐美代表處＋竹市府力推炒米粉

年輕人願打仗但不當兵？民調數據曝光　黃暐瀚：戰爭結束了！

林佳龍「歡喜交棒」王國材　陳揮文：面對罹難者家屬還有人性嗎？

王世堅批丁怡銘嗆游錫堃辦公室：很可惡！罪加一等

歐盟通過印太戰略報告　駐台代表：眼裡所見都有「台灣」！

林佳龍下一步？葉元之預測2種可能　「民進黨沒在理會社會觀感」

遭中時董座提告　黃國昌反酸「可笑」：樂當蔡衍明馬前卒的媒體人

避免軍人操練熱傷害　國軍下令：訓練禁以冰品、咖啡代替飲水

彰化房市默默熱　房仲揭1／3交易量集中一條路

自倒精液懷孕！人妻求愛遭拒　受夠「15年無性生活」：想離婚了

最快本周合體AD！抓猛稱合作經驗豐富　KCP怕斷貨將囤Kobe球鞋

有出國必要民眾可預約施打！　新冠疫苗21日起開放1萬劑自費

逢甲夜市旁藏洗錢基地　每月經手髒錢1.2億！8年級幹部月領10萬

家長不能陪同、英聽照考！　國中會考「9大防疫措施」出爐

朝聖花蓮絕世秘境！此生必看海上日出　沙灘車探險崇德神祕海洞　

新台幣升勢擋不住！收盤驚見28.1字頭　創逾23年半新高

自費疫苗打氣旺「頭4天就有3802人預約」　有餘裕將再釋出

臺大雲林分院創新治療　「高解析度超音波」輔助評估痛風關節炎

妻開門驚見「手臂從天花板垂下」　 老公消失3天…聞味道就知是他！

政治熱門新聞

快訊／丁怡銘「質問」立法院　游錫堃證實：請循正常管道

恐怖價值觀害女性不敢生！　段宜康：該檢討移民政策

交往20年不結婚　高嘉瑜：怕生不出來

丁怡銘月領12萬　牛肉麵老闆失望

丁怡銘回鍋！李艷秋FB狠酸民進黨

交通部長最後一天！洪慈庸力挺林佳龍

柯文哲閉門對話流出　民眾黨立委帶職參選縣市長爆內訌

丁怡銘遭爆「致電游錫堃辦公室開嗆」　行政院回應了

湧言會佈局港湖議員　陳乃瑜：成功不必在我！

劉仕傑列台灣少子化「5致命原因」

台灣生育率墊底　一張圖看人口老化恐怖結果

越生越少、越來越難生　台灣育齡婦女恐跌破200萬人

蘭萱KTV同台高嘉瑜飆歌　「港湖胖虎」自爆曾拿歌唱節目冠軍

丁怡銘嗆游錫堃辦公室　藍委批：蘇貞昌眼裡立法院就是他的立法局

更多熱門

相關新聞

五星市長PK廚藝　一次吃滿18家新竹美食

五星市長PK廚藝　一次吃滿18家新竹美食

2019新竹市米粉摃丸節23日在桃園市大溪中正公園熱鬧展開！市長林智堅與桃園市長鄭文燦大展廚藝、上演難得一見的「廚爸大對決」，兩位五星市長輪番展現手藝，親自烹煮「花枝米粉湯」及香煎摃丸切片與歐姆蛋火腿，夾進代表新竹市的動物造型刈包及代表桃園市的ㄚ桃園哥造型刈包。

新竹炊粉又變回「米粉」了嗎？

新竹炊粉又變回「米粉」了嗎？

米粉改名變冒牌　食藥署考慮正名

米粉改名變冒牌　食藥署考慮正名

捍衛新竹米粉聲譽　林智堅率隊北上

捍衛新竹米粉聲譽　林智堅率隊北上

林智堅：只有新竹米粉才能叫新竹米粉

林智堅：只有新竹米粉才能叫新竹米粉

關鍵字：

新竹米粉

讀者迴響

熱門新聞

只有8+9在生小孩！網憂台灣未來：蠢蛋進化論成真

即／高雄3區21日起「緊急停水」

買IKEA另付安裝費！他下班衝回家等嘸師傅　打客服傻眼

爆復合羅志祥　周揚青首度給答案

地表第一舒力基　暴風圈灌水彈

竹聯大哥性侵少女逼清洗　一個理由提早出獄

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

台中火噬3童！大人3度懺悔　友揭真相

牙齦腫脹出血！她就醫被告知「只剩3月命」

熱天氣引凶性　比特犬咬死同睡主人

起底邱鋒澤「億萬身家」！新加坡白咖啡小開

25歲女送飲料慘遭顧客輾斃！母哭癱

信用卡號中4碼　吃火鍋折2202元

黃曉明終於同框Angelababy！緊抱兒子就醫

遊覽車撞限高桿「車頂被削掉」慘叫聲不斷

更多

最夯影音

更多
25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱
友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲

友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

嬤載孫跑外送「孫誤觸機車油門」 撞攤販...老闆：免賠！她也是幫我

嬤載孫跑外送「孫誤觸機車油門」 撞攤販...老闆：免賠！她也是幫我

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面