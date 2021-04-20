林鄭月娥：中國「強起來」讓外國政府心裡不舒服

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

正在海南參加博鰲論壇的香港特首林鄭月娥20日接受《央視》專訪表示，西方媒體、外國政府對香港一些事物的干預和批評，是有根本的偏見，無論怎麼反駁都很難改變對方的看法，「我們國家從站起來到富起來，外國政府可能還能忍受，但是現在強起來，他們心裡不舒服，所以要拿一些藉口來說國家不尊重人權自由。」

林鄭月娥指出，以前香港沒有國安法 ，是一個沒有國家安全保障的缺口，香港的選舉制度有一些漏洞，讓一些可能跟外國有勾結的人能進入我們的政治體制裡邊做一些事情，「現在對於外國的說法，當然我們還是要反駁的，但是我覺得我們更大的精力應該放在做好我們本身的事業。」



林鄭月娥提到，希望香港能做好國民教育，要讓香港人更有國民意識，更了解國家最新的發展，這個是很重要的，「回歸的20多年，我們曾經在國民教育方面沒有下到很大的功夫，我完全同意『十四五』規劃對我們香港有這個要求，特區政府往後肯定要把這個工作做好。」

林鄭月娥還說，香港經濟過去兩三年經過了嚴重及多重挑戰，從2018年底開始，出口、進口受到影響，加上過去十多個月的全球新冠疫情，在多重打擊下，香港難免會出現經濟逆轉，但現在看來，最壞的時間已經過去，料今年香港年度經濟增長速度約為3%至5%。

林鄭月娥強調，「十四五」規劃再次強調要支持鞏固香港作為國際金融中心，這對香港是很大鼓舞，「香港未來的經濟其實應該比現在更多元，一方面是繼續提升國際的金融中心、商貿中心、航運中心、法律仲裁的中心。」

林鄭月娥還說，應該從幾個方面加大力度發展，這幾個方面也是「十四五」規劃首次把香港寫進去的，一個是作為國際的科技創新中心；一個是作為中外文化藝術交流的中心；一個是香港的國際機場可以發展成為一個國際的航空樞紐，最後在知識產權方面，可以成為亞太區一個貿易的中心。