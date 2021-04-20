除內鬼！ 129名港公務員拒絕宣誓效忠...聶德權：將被勒令辭職！

▲港府官員宣誓效忠基本法及特區政府。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

香港特區政府自2020年起，要求全體公務員宣誓或簽署聲明擁護《基本法》及效忠特區，截至1日止，有129名公務員拒絕宣誓，其中已有25人辭職。對此，香港公務員事務局局長聶德權昨（19）日表示，129人中大部分為文職人員，少數為紀律部隊成員，「他們可被勒令辭職，相信會在數個月內得到處理。」

▲香港特區政府有129名公務員不願宣誓效忠基本法，將被勒令辭職。（圖／CFP）

《直新聞》報導，聶德權在立法會就此事指出，截至今年3月底，新加入的公務員中約有6500人簽署效忠聲明；而去年7月1日前入職的約17萬在任公務員中，「大部分已簽署聲明」，但截至4月1日，仍有129人不予理會或拒絕宣誓效忠。

對於這129人的意圖，港府也向所屬的部門去信要求解釋，部分已收到回覆。聶德權表示，若未能提供合理解釋，「當局會嚴重質疑有關公務員，是否願意承擔公務員的基本責任及是否適合留任。」

至於拒絕宣誓效忠的公務員中有多少外籍人士，聶德權則表示，印象中未有「非華裔人士」，「但詳細資料暫不便透露。」聶德權強調，擔任港府的公務員就要盡忠職守，支持政府施政，「即使在非工作場合也不應該說一些不符擁護《基本法》、效忠香港特別行政區的話。」