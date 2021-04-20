曾文水庫3次人工增雨蓄水反降　南水局曝：水都流到「這裡」了

▲台南地區水情十分嚴峻，曾文水庫雖實施人造雨，但效果不佳，水位持續下降，曾文、烏山頭及南化水庫總計蓄水量僅10752萬立方公尺，預計最多只能撐60天。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南地區水情嚴峻，水利署連日在曾文水庫實施3次人工增雨，惟效果不佳，19日下雨水位卻下降0.26％，水庫沒有進帳反而減少，目前曾文水庫有效蓄水量5599萬立方公尺，加上烏山頭水庫及南化水庫共計10752萬立方公尺，預計最多只能撐60天，需看看颱風能不能及時降雨解旱。

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據台灣水庫即時水情資訊數據指出，曾文水庫蓄水量約5599萬立方公尺，蓄水率約10.09%，烏山頭水庫蓄水量2869萬立方公尺，蓄水率約36.4%，南化水庫蓄水量2284萬立方公尺，蓄水率約25.1%，3座主要水庫蓄水量共約10752萬立方公尺。

▲烏山頭水庫蓄水量嚴重不足。

南區水資源局表示，曾文水庫會放水到烏山頭水庫，因台南地區水情嚴峻，如密集放水會增加河道的滲漏量，因此已停止放水一個多月，但烏山頭水庫水位一直下降，該水庫又是民生、農業重要水原，水位只剩51.52公尺，才一次放水1千多萬立方公尺，所以烏山頭水庫水量上升1.49％，而主要供應民生用水的南化水庫水位下降0.62％，而白河水庫蓄水量為0。

▲南化水庫蓄水量持續降低。

據了解，今年被形容為百年大旱，2020年更是56年來第1次沒有颱風登陸，一年來平均全台降雨少了1千毫米，造成全台供水吃緊，2015年的缺水，農業還沒有停灌，今年農業停灌水情還是這麼嚴峻，期望颱風能帶來雨量，一解水庫之渴。

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