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曾文水庫潭底「龜裂一整片」　蓄水僅11.6%慘照曝光　

▲▼曾文水庫因水情吃緊，已經露出龜裂的地面。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

▲曾文水庫因水情吃緊，已經露出龜裂的地面。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社，下同）

記者楊庭蒝／綜合報導

中南部水情拉警報，全台各地水庫水位持續降低，根據經濟部水利署今（14）日即時水情統計，台灣最大的水庫曾文水庫蓄水率僅11.6%再破新低。有網友在臉書Po出一張曾文水庫水位見底的照片並指出，原本對於缺水這件事情無感，但現在真的感到害怕了。

原Po 14日在臉書社團「爆廢1公社」發文表示，近日一直聽聞中南部水情亮紅燈的資訊，「誰騙我曾文水庫還有魚的，說現在台灣很缺水，本來沒太大感覺，現在我是真的感覺到怕了」。只見發文的附圖中，是一片廣大而乾旱的土地，地面甚至已經龜裂，一滴水都看不見，很難想像這裡就是全台最大的水庫，肩負著嘉南地區各式用水的重責大任。

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▲▼曾文水庫因水情吃緊，已經露出龜裂的地面。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

對此，不少網友直嘆，「曾文大草原」、「希望全台多下點雨」、「感覺連11%都沒有」、「整個西半部淪陷沒下整個月雨根本補不回來」、「你要不要看一下德基水庫XD」。

本站日前曾報導《日月潭慘況再曝！潭底乾旱「龜裂一整片」　網嘆：泳渡要變路跑了》，日月潭伊達邵也因為水情吃緊一片乾涸，地面也發生龜裂的情形，讓網友們苦中作樂說道，「以前是要泳渡日月潭，現在可以辦路跑日月潭了」。

 
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