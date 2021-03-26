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到底多缺水？3水庫「衛星空拍對比照」曝光　網嘆： 心涼了一半

▲▼寶山第二水庫,水庫,自來水,缺水,水荒,限水,竹科用水。（圖／記者林振民攝）

▲近期中南部水情告急，讓各界相當擔憂。（圖／記者林振民攝，下同）

記者張乃文／綜合報導

水情告急！去年是自1964年以來首次無颱風侵台，降雨量僅歷史平均值2至6成，成為56年來最枯旱的一年，而今年春雨持續偏少，經濟部日前也已宣布台中、苗栗等地供五停二。而缺水現象也讓各界相當頭疼，有氣象粉專就貼出缺水前後的水庫衛星空照圖，讓網友直呼「令人擔心」、「沒有看到梅雨鋒面心涼了一半」。

臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」貼出了綠色和平組織比對「曾文水庫」、「德基水庫」與「寶山第二水庫」各自缺水前（約為2019年11－12月）及近期缺水時刻（2021年2－3月）的衛星空照圖，並表示，明顯可看出水庫面積縮水許多，原本淹沒在水下的泥沙也大幅露出水面。

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到底多缺水？3水庫「衛星空拍對比照」曝光　網嘆： 心涼了一半。（圖／截自Greenpeace 綠色和平 (台灣網站) ）

▲▼2張對比照秒懂台灣到底有多缺水。（圖／截自Greenpeace 綠色和平

到底多缺水？3水庫「衛星空拍對比照」曝光　網嘆： 心涼了一半。（圖／截自Greenpeace 綠色和平 (台灣網站) ）

粉專說明3座水庫蓄水量的百分比變化，曾文水庫從65.6%下降至14.9%；德基水庫則從88.9%降到21.4%；寶山第二水庫更從92.1%下降到僅10.8%，「全因2020年降雨量偏少而枯竭」，現在的德基與寶山第二水庫，蓄水量百分比早已跌破10％，也難怪新竹、苗栗及台中地區是目前台灣本島缺水最嚴重的區域。

至於最近的春雨是否有幫助？該粉專提到，「不無小補啦」，不過雨量沒有特別多，只能說，可把嚴重限水的時程往後推一點，但之後雨量若還是不樂觀，台灣終究難逃缺水的窘境。

網友們看到對比圖後紛紛在下方留言，「看起來好像人的血管被膽固醇堵塞似的，令人擔心」、「慘， 我們應該對大自然好一點」、「沒有看到梅雨鋒面心涼了一半」。

ET快訊
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