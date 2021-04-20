「3D衛星遙測」監測曾文水庫　空間分析水量少4.2億立方公尺

▲衛星立體測繪曾文水庫3D數值地表模型現今全景。（圖／中央大學太空及遙測研究中心提供）



記者許展溢／台北報導

台灣正面臨缺水問題，中央大學太空及遙測研究中心（太遙中心）今（20日）指出，利用3D衛星遙測進行監測，發現中南部水庫蓄水量嚴重下降，以曾文水庫為例，衛星影像分析結果顯示，與前（108）年9月相比，至今年4月水庫的水位降低了33公尺，水體面積減少約1160公頃，3D空間分析更顯示，水庫水量減少約4.2億立方公尺。

太遙中心說明，台灣地區今年春天以來降雨量明顯偏低，中南部地區水庫蓄水量持續下降，各地水情紛紛告急，部分地區甚至已經開始分區供水，團隊透過3D衛星遙測，定期監測部分水庫蓄水情況，除定期拍攝高解析衛星影像，以了解水庫水體面積的增減外，更利用衛星立體測繪，分析水位高度以及水量體積的變化。

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▲太遙中心監測曾文水庫，發現水體面積由108年9月的1,714公頃減少至現今的556公頃。（圖／中央大學提供）



太遙中心指出，以台灣地區蓄水量最大的曾文水庫為例，比對及分析108年9月11日與今年4月11日的高解析衛星影像，可以發現曾文水庫的水體面積由豐水時的1714公頃大幅減少為556公頃。太遙中心的研究人員進一步利用傾斜攝影的衛星立體測繪建立3D數值地表模型，並進行水庫蓄水量的3D變化分析。結果顯示，曾文水庫的水位高度在108年9月11日時為229公尺，今年4月11日時則僅有196公尺，降低了33公尺，而3D空間分析的結果顯示水庫的水量減少了約4.2億立方公尺，由衛星立體測繪所建立的3D模型可見水庫水位明顯降低，許多地方都已乾涸見底。

中央大學副校長吳瑞賢說，根據聯合國農糧組織（FAO） 2014年所公布126個國家的人均分配水庫容量，台灣地區排名世界97名，總水庫容量約19億立方米，其中曾文水庫是最大的也是最重要的水庫，扮演南部水資源供應的關鍵角色。而曾文水庫目前淤積率逾三成，雖然水利單位加強清淤，但是頂多清除每年400萬立方米的泥沙，也就是目前水庫有效容量的百分之一。加強使用相關科技管理集水區與水庫庫區是極為重要的工作，而太遙中心的衛星遙測可以有效地協助相關單位進行水庫水情以及集水區的調查與監測。