台南自來水老舊管線多　市府為民生用水把關合格率100％

▲台南市政府請自來水公司加速老舊管線汰換、縮短汰換影響住戶用水時間、加強檢修漏機制，及維持老舊未汰換管之水質。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

自來水爆管、破裂產生漏水是全國性問題，據自水公司資料統計，台南市自來水管總管長7992公里排名全國名列前茅，但漏水率8.47％是第二最低，市長黃偉哲表示，台南市自來水管長度與漏水率相較績效佳是一件好事，不過氣候難測雨水量無法掌控，水資源珍貴，仍籲請市民養成節約用水習慣，有水當思無水之苦。

工務局表示，雖然台南市自來水管理維護績效佳，一旦自來水爆管、破裂產生漏水問題，不但浪費水源、搶修工程影響交通，也因停水造成民眾生活上的不便。有鑑於此，工務局日前邀請自來水公司第六區管理處相關單位主管開會研商，工務局要求自來水公司加速老舊管線汰換、縮短汰換影響住戶用水時間、加強檢修漏機制，及維持老舊未汰換管之水質等；自來水公司允諾定期滾動式檢討，並視財源逐步改善老舊管線。

自來水公司2019～2021年汰換管線約309779公尺，檢修漏計畫投入26.1億，2022年預計汰換管線90000公尺，檢修漏計畫再投入8.5億。工務局表示，為避免老舊管線汰換、檢修復、維護等影響住戶，要求自來水公司應隨時掌握臺南市轄區內老舊管線材料資訊，及可替換材質管徑、材質等資訊，以利搶修漏、汰換時節省時間。因台南自來水管線總長約8000公里，建議水公司應加強檢修漏機制並儘速建置分區計量管網建置，以科學化方式管理，提供民眾更穩定的供水量及水壓。

另外，針對未完成汰換的老舊管線要求維持用水品質一事，自來水公司表示，對於用戶端配水水質，該公司每月有127處監測點定點監測，監測範圍分布於各行政區，涵蓋管線前、中、後段，為用戶用水品質把關，相關水質檢測數據均公告於該公司六區處網站「水質專區」可供查詢。此外，台南市環保局每月亦設有60處定點監測點及12處不定點監測點，抽驗及監督自來水供水品質，抽驗結果也公布在環保局網站及市府公開資訊；在雙重把關下，目前台南市自來水水質合格率均達100％。