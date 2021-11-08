　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女客輕生變凶宅！房東怒求償200萬...法官不准：隔月同價格出租

▲▼ 房、凶宅、鬼屋（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲黃姓女子向王姓男子承租房屋，未料卻不幸在今年年初上吊身亡，讓王男的房屋瞬間成為凶宅，怒向黃女母親求償200萬元。（圖／ 示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者林冠吟／高雄報導

台南一名王姓男子將名下的房子，以每月1萬6千元的租金租給黃姓女子使用，未料黃女竟在今年年初上吊身亡，讓王男的房產慘成凶宅，無法順利出租出售，怒向黃女母親求償200萬元。不過橋頭地院審理後，卻發現黃女自殺後，王男隔月隨即再以同樣1萬6千元的租金，將房屋順利出租，難認王男有所損失，判其敗訴。

黃姓女子去年5月以每月1萬6千元的租金，向王姓男子承租公寓，未料黃女卻在今年1月於租屋處內上吊輕生，讓王男的房地產瞬間成為凶宅，主張其價值500萬元的房地產價值受損40%，怒向黃女母親求償200萬元。

庭審時，黃女母親則向法官表示，她雖然有陪女兒一起看房，但她一開始就不同意女兒租屋的決定，何況她也並未簽屬連帶保證人，熟料女兒入住後，其身心健康卻開始出現狀況，最終無奈了結生命，但房屋本身並未有任何物理性變化或損壞情形。

橋頭地院審理後發現，王男自房屋成為凶宅，怒向黃女母親求償100萬元的這段期間，均未將房屋脫售，客觀上難以認定其房屋因受到黃女自殺而造成交易價格貶損，且房屋之市場價格又因諸多原因進而影響其市售價格，何況王男自黃女自殺後的隔月，隨即以同樣1萬6千元的租金，順利將房屋出租，難認王男有何損失，駁回其訴求，判其敗訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►不怕低溫！靠「冬衣」顯瘦又顯白

ET快訊
買到即期AZ！　陳時中爆「藥廠原本通知160萬劑」
林姓家族砸27億買走6千坪土地！　身分曝光是他
分手5個月「前女友生下3胞胎」！他樂花78萬迎娶　婚禮當天傻
拜登國際晚宴放屁！　查爾斯妻子目睹嚇傻：又長又響
身分證中這「38組號碼」　楊枝甘露與油雞買一送一
OL東區聚餐喝醉！　老闆竟在計程車上性侵她

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國道一號連兩撞！南北僅隔1.4公里　聯結車擦撞水泥包掉滿地

持毒客因警違法搜索提審脫身　先別高興！若揭販賣重罪仍可判刑

雲林全裸男清晨撞見紅衣大媽　2人都嚇到！尷尬場面笑翻網友

女客輕生變凶宅！房東怒求償200萬...法官不准：隔月同價格出租

白天鐵工廠晚上變賭場　24名男女賭「天九牌」被抓包

OL聚餐喝醉！色老闆扶她上小黃　「上下移動摸透」下場曝

桃園公務員鑽免刷卡簽到漏洞　2年A加班費3萬元下場曝

女檢察官顏汝羽私下罵律師「白目」　判罰10月俸約損失1百萬元

快訊／台南86快速道路「貨車撞工程車」釀1傷！車頭撞爛全毀

蘇花3砂石車相撞！運將打滑撞山壁惹禍　「一吹慘了」秒遭送辦

25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕

美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！ 僅17天就嫁豪門結婚5年被寵成公主

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

家門被違停堵死！屋主「鷹架封印」　神反制嗆：都別出去...網喊超療癒

米可白天天視訊前夫「記者問號XDD」　2人關係超緊密...她笑：這樣很奇怪嗎

中古商收購完轎車稱「買太貴」！　提告要求重議價...車主怒：欺負人

BTS歌幾乎放整首！趙婷羞認「喜歡JIMIN」　台詞偷藏「冰與火哏」..基特哈靈頓：Sxxt！

國道一號連兩撞！南北僅隔1.4公里　聯結車擦撞水泥包掉滿地

持毒客因警違法搜索提審脫身　先別高興！若揭販賣重罪仍可判刑

雲林全裸男清晨撞見紅衣大媽　2人都嚇到！尷尬場面笑翻網友

女客輕生變凶宅！房東怒求償200萬...法官不准：隔月同價格出租

白天鐵工廠晚上變賭場　24名男女賭「天九牌」被抓包

OL聚餐喝醉！色老闆扶她上小黃　「上下移動摸透」下場曝

桃園公務員鑽免刷卡簽到漏洞　2年A加班費3萬元下場曝

女檢察官顏汝羽私下罵律師「白目」　判罰10月俸約損失1百萬元

快訊／台南86快速道路「貨車撞工程車」釀1傷！車頭撞爛全毀

蘇花3砂石車相撞！運將打滑撞山壁惹禍　「一吹慘了」秒遭送辦

福特六和汽車改裝自家車款成負壓隔離艙救護車　捐贈桃市府

攻城獅鋒線調度活棋　狀元朱雲豪還在尋找出手時機

台東4K觀光即時影像好評如潮　縣府再加裝杉原灣蔚藍美景

菜市場買生雞腿「一隻100」　她傻眼：像光天化日被搶劫

爬山遇4幼貓遭「裝箱遺棄」　梁洛施一把抱起決定收編：緣份到了

「培力普羅鈣錠」受潮冒黃斑　食藥署回收350萬顆！

最高榮譽！　元智大學副校長李清庭榮獲「2021年電機工程獎章」

台東馬偕醫院2醫師　榮獲醫師全聯會防疫及醫療貢獻

國道一號連兩撞！南北僅隔1.4公里　聯結車擦撞水泥包掉滿地

台東縣太平溪人工濕地導覽解說　21環境教育生力軍結業

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

社會熱門新聞

快訊／仰德大道嚴重車禍！4車連環撞5傷

即／鄧佳華要去拍AV了！男優藝名曝光

高雄25歲女遭攔查哭了！警聞「味道超重」喝斥：不乖

開班教口交　清大碩士生被起訴

新北男婚後嫖妓又約砲　「1年約戰8小三」下場曝

大立光施作工程！工人「遭鋼筋穿刺」亡

即／男半夜心臟不適開車就醫　急診室前撞車亡

快訊／跑山獸尋獲遺體！陽光男失聯29天陳屍瀑布下

仰德大道撞擊畫面曝！物流車下山失控猛衝

即／基隆秘境大武崙沙灘驚見女屍

小姐躲包廂「上下弄出來」　他下秒揭開身分

三總實習醫師「摔落70m深谷」亡！未申請入園攻羊頭山

仰德大道4車追撞釀5傷！恐怖現場曝光

快訊／國一北上貨車自撞護欄　車頭懸掛橋樑邊！嚴重回堵2km

更多熱門

相關新聞

國道1號台南下營系統小客車追撞緩撞車

國道1號台南下營系統小客車追撞緩撞車

國道1號國道北上1號300.1公里處，台南下營系統8日上午8時31分許，發生4車連環追撞交通事故，疑自小客車追撞工程緩撞車，造成4車受損，年約40歲女駕駛人，胸部撞擊疼痛，由救護車送永康奇美醫院救治，另2台自小客車撞擊後，駕駛人均無受傷，4人酒測值為0，全案由國道警察第四大隊調查處理中。

即／國1下營系統小客車撞防撞車　女駕駛送醫

即／國1下營系統小客車撞防撞車　女駕駛送醫

視察麻豆番子寮農地重劃區農路

視察麻豆番子寮農地重劃區農路

台南市表揚終身學習楷模

台南市表揚終身學習楷模

台南新市社區老青幼三代共舞

台南新市社區老青幼三代共舞

關鍵字：

台南房屋出租房客凶宅

讀者迴響

熱門新聞

這天出生　12月花蓮福容免費住

白家綺緊急動手術3小時！

幫女兒洗書包「翻出保險套」！單親爸崩潰

唐綺陽警告年底兩個月：星象不是吃素的

LINE社群爆Bug！傳送「這行字」被禁言

網紅高加索「蒜頭」突然倒下逝世

AV女優解鎖「第一次」　鄧佳華好興奮

打BNT後　醫生點名1行為：在玩命

GODIVA甜甜圈賣6天喊卡！網一看原因全傻眼

身分證末2碼中這27組號碼2.7折住飯店

詹惟中錄影突吼「要幹架是不是」

快訊／仰德大道嚴重車禍！4車連環撞5傷

蘋果有線耳機竟有這些「神功能」！網友：貴十幾倍買藍牙，我幹嘛？

彰化退休男老師輕生！明晚「送肉粽」經過學區

坤達「愛巢豪宅破億」事業攀高峰　揪歐弟入住

更多

最夯影音

更多
25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕

25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕
美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！ 僅17天就嫁豪門結婚5年被寵成公主

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！ 僅17天就嫁豪門結婚5年被寵成公主

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面