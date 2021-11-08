女客輕生變凶宅！房東怒求償200萬...法官不准：隔月同價格出租

▲黃姓女子向王姓男子承租房屋，未料卻不幸在今年年初上吊身亡，讓王男的房屋瞬間成為凶宅，怒向黃女母親求償200萬元。（圖／ 示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）



記者林冠吟／高雄報導

台南一名王姓男子將名下的房子，以每月1萬6千元的租金租給黃姓女子使用，未料黃女竟在今年年初上吊身亡，讓王男的房產慘成凶宅，無法順利出租出售，怒向黃女母親求償200萬元。不過橋頭地院審理後，卻發現黃女自殺後，王男隔月隨即再以同樣1萬6千元的租金，將房屋順利出租，難認王男有所損失，判其敗訴。

黃姓女子去年5月以每月1萬6千元的租金，向王姓男子承租公寓，未料黃女卻在今年1月於租屋處內上吊輕生，讓王男的房地產瞬間成為凶宅，主張其價值500萬元的房地產價值受損40%，怒向黃女母親求償200萬元。

庭審時，黃女母親則向法官表示，她雖然有陪女兒一起看房，但她一開始就不同意女兒租屋的決定，何況她也並未簽屬連帶保證人，熟料女兒入住後，其身心健康卻開始出現狀況，最終無奈了結生命，但房屋本身並未有任何物理性變化或損壞情形。

橋頭地院審理後發現，王男自房屋成為凶宅，怒向黃女母親求償100萬元的這段期間，均未將房屋脫售，客觀上難以認定其房屋因受到黃女自殺而造成交易價格貶損，且房屋之市場價格又因諸多原因進而影響其市售價格，何況王男自黃女自殺後的隔月，隨即以同樣1萬6千元的租金，順利將房屋出租，難認王男有何損失，駁回其訴求，判其敗訴。

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