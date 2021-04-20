丁怡銘「質問」立法院　蔡壁如：耍官威！828教訓執政黨

▲丁怡銘公然誣賴業者使用萊牛。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

行政院前發言人丁怡銘去年11月誣指台北市牛肉麵節冠軍用萊牛道歉請辭，今年3月回鍋擔任有給職顧問，月領約12萬，傳出他近期打電話到立法院長游錫堃辦公室開嗆；游錫堃20日受訪時間接證實表示，兩院都是憲政機關，「有什麼事循正常管道」。對此，民眾黨團幹事長蔡壁如痛批，丁怡銘拿著行政院長蘇貞昌的雞毛當令箭，耍官威，非常不可取。

丁怡銘去年公然指控牛肉麵冠軍業者「皇家傳承牛肉麵」使用萊克多巴胺牛肉，結果業者提出檢驗證明反駁。為了滅火，他親自到店家購買100碗牛肉麵賠罪，一共花費3萬9千元，又被抓包收據上打行政院統編，遭質疑報公帳。事後他在臉書PO文聲稱，「我請秘書刷卡的，出於習慣她打了統編」。

儘管丁怡銘請辭停損，但又在今年3月獲聘為行政院顧問。近日府院黨高層針對是否提出藻礁、反萊豬等公投對案開會，會後消息經媒體曝光，丁怡銘還直接致電立法院長游錫堃國會辦公室興師問罪，質問游錫堃幕僚有無向媒體放話。

行政院發言人羅秉成19日晚間表示，為使政策推行順利，政院與立院幕僚經常彼此交換相關意見，相互熟識，態度向來和諧，媒體所稱「開嗆」云云，與事實不符。

不過，游錫堃20日上午受訪表示，兩院都是憲政機關，應相互尊重，有什麼事循正常管道，才可以避免無謂的預測跟紛擾，間接證實確有此事。

媒體追問當時的情況，游錫堃說，細節的部分就不談，既然都是憲政機關，應該平等尊重原則，如果有什麼意見，可以循正常管道溝通。

是否認為立法院不被尊重？游錫堃重申，「只要循正常管道，可以避免紛擾」。

對於丁怡銘再鬧出風波，蔡壁如抨擊，丁當時請辭看來只是要避避風頭，實際上沒有離開行政院，顯然是蘇貞昌的愛將，或許蘇賦予很大任務，不然怎敢嗆立法院長辦公室，這樣的動作非常不適當，也不怕社會觀感不好。

蔡壁如痛批，丁怡銘拿著行政院長蘇貞昌的雞毛當令箭，耍官威，非常不可取，呼籲民眾8月28日公投踴躍投票，用選票教訓執政黨。