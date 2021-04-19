立法院地下停車場違建印刷所　北市府要求「限期30天內改善」





▲立法院印刷所藏身在群賢樓地下停車場。（圖／記者屠惠剛攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

身為我國最高立法機構的立法院，日前被《ETtoday新聞雲》獨家直擊違建，立院群賢樓地下二樓的公報處印刷所，原本是作為停車場空間，卻違規使用成印刷處，對於立法院隨後曝光違建多達12處的情況，台北市議員羅智強詢問北市府要不要拆？而北市建管處長劉美秀則說，已開出查處書，限期一個月清掉印刷設施。

羅智強19日於台北市議會工務部門質詢中提及，台北市長柯文哲過去曾經說過，違建是國恥，影響城市景觀，更涉及公共意外，然而現在立院有不少違規使用情況，不只是違章建築，更佔用道路，有多達12處的違規，其中原本規劃為地下停車場的地方竟成為小型印刷工廠，放了46台數位印刷機和4台平版印刷機，每星期最多還要處理74萬張紙，甚至因為怕出事，還放了觀音像保平安，若連主管都怕出事，這樣違規使用真的安全嗎？

對此，劉美秀指出，違建多為民國83年前的既存違建，並沒有新違建，已有列管，上週也有去立院地下室等地方稽查，確定屬於違規，並開出查處書。

羅智強追問，違規到底要怎麼處理？這些算不算違規？劉美秀說，算，所以會依照程序要求限期改善，30天內清掉印刷設施，屆時將再複檢，但其他違建部分屬於既存違建，不構成取締要件，每年都有要求立院儘速合法化。

羅智強要求屆期與同黨議員游淑慧、秦慧珠等人，與建管處前往複查。劉美秀則允諾說「好」。最後，羅智強表示，這是因為游錫堃想遷國會，才會自曝違建問題，自己對遷建國會沒意見，但市府不能因為對象是立法院而不敢約束，公部門帶頭違法，如果市府不處理，等於把所有公部門拉下水，打擊市府處理違建的決心。

▼台北市議員羅智強。（圖／記者李毓康攝）