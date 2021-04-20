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中國推RCEP　鄭永年：與美兩種不同多邊主義的較量

▲▼博鰲亞洲論壇2021年年會，舉辦「RCEP：前景與影響」分論壇。（圖／記者陳政錄攝）

▲博鰲亞洲論壇2021年年會，舉辦「RCEP：前景與影響」分論壇。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／海南博鰲報導

美國總統拜登上任後，美中競合持續，中國政治學者鄭永年19日表示，儘管我們（中國大陸）強調多邊主義，基於發展利益，但另一方面，美國在搞的也是一種意識型態的多邊主義，所以「是兩種不同的多邊主義在進行較量。」他還示警，如果美國將所謂的印太戰略，發展成「小北約」，那麼RCEP就沒有多大作用。

博鰲亞洲論壇2021年年會在海南舉行，19日就「RCEP：前景與影響」舉辦座談會，香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年、中國前商務部副部長龍永圖、聯合國貿易和發展會議秘書長伊莎貝爾·杜蘭特等參與討論。

▲▼香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年。（圖／記者陳政錄攝）

▲香港中文大學（深圳）全球與當代中國高等研究院院長鄭永年。（圖／記者陳政錄攝）

大陸推動RCEP，會對亞太經貿格局產生什麼影響？鄭永年表示，RCEP誕生就是世界經濟中心轉向亞太地區的自然結果，這一步非常重要。接著他話鋒一轉，談到全球經貿秩序，以及WTO會否回歸正常功能，坦言繼川普之後，拜登上任美國總統，儘管做法不一樣，但還是在推動所謂的「民主共同體」，一個意識形態共同體。

在此之下，他認為，美國在搞的是意識形態的多邊主義，中國大陸推動的如RCEP等，是基於利益發展導向的，也是多邊主義，是兩種不同的多邊主義在進行較量。鄭永年還說，各個國家都搞多邊主義，但有不同區分，RCEP是包容性的，不強加於人的，美國的多邊主義造成世界分裂。

接著就RCEP中，有7個國家也是CPTPP成員，如日本，這些國家是否能履行承諾？且中國國家主席習近平也表態積極考慮加入RCEP。鄭永年直言，「我比較悲觀」，認為多邊主義越來越多，也越廉價，問題是如何執行。

他說，尤其RCEP中，有些國家屬於CPTPP，但最近的發展是日本帶入美國因素，還有美國的印太戰略，若按照美國這種趨勢走下去，很容易把RCEP消化掉。

鄭永年解釋，RCEP在美國看來是由中國主導的體系，印度沒有在裡面，所以儘管現在還沒開始（正式生效），已面臨很大挑戰。他說，亞太地區有經貿合作需要，又面臨經貿、軍事兩條路線之爭。

鄭永年說，如果美國的印太戰略最終成為一個經濟戰略，跟RCEP互相競爭沒有關係，「美國做的如果往軍事方向發展變成真正的小北約，實際做成比北約還大，人口經濟規模還更大的北約的話，那這一個RCEP就沒有多大用。」

他說，要實事求是地看，應如何化解中美間的軍事競爭。「中美之間全面競爭，你喜歡也好，不喜歡也好，不可避免已經在進行了。」

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