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解讀中國Q1經濟成長18.3%　專家提「數字的幻影」

▲大陸2020年GDP首破100兆人民幣。（圖／CFP）

▲大陸經濟表現逐漸恢復並實現正成長。（圖／CFP）

記者陳政錄／海南博鰲報導

中國國家統計局日前公布，2021年Q1，經濟成長率為18.3%，相較去年同期的-6.8%，實現谷底反彈，但專家解讀，這是一種「數字的幻影」，不一定能反映真實的經濟情況，認為在消費等領域還有成長空間，與此同時，中國大陸也需進一步擴大進口，為支持全球經濟復甦提供助力。

博鰲亞洲論壇2021年年會18到21日於海南博鰲舉辦，多個專家學者在媒體見面會上，就中國大陸的經濟增長率發表看法。清華大學國家金融研究院院長、前國際貨幣基金組織（IMF）副總裁朱民表示，今年看宏觀數據，最要小心的一點就是「虛擬現象」。

▲▼博鰲亞洲論壇2021年年會期間，清華大學國家金融研究院院長、前國際貨幣基金組織（IMF）副總裁朱民在媒體見面會回答提問。（圖／記者陳政錄攝）

▲清華大學國家金融研究院院長、前國際貨幣基金組織（IMF）副總裁朱民在媒體見面會回答提問。（圖／記者陳政錄攝）

他坦言，由於基數太低，用年度比的話，數據過於強大，不一定能反映真實情況，所以相較於與去年同期相比，更應關注的是中國大陸今年第一季經濟成長率，與去年第四季相比，為成長0.6%，仍反映出經濟在恢復，這很重要，是一件好事。

前中國人民大學副校長、中國資本市場研究院院長吳曉求說，國際機構預測，中國大陸今年將會有約8.5%的經濟增長率，人們更應該關注的是，增長的動力從哪裡來。

吳曉求表示，現在兩種力量在推動經濟的增長，一個是投資，另一個是消費，「消費實際上是在下降的，這對中國經濟是帶來很大的壓力。」

他說，中國處於一個現代化過程中，還有大量基礎設施需要投資，這能帶動經濟成長，同時也必須走一個長遠的道路，深入改革，強化增長動力，特別是居民收入水平要提高，因為當經濟進入到發達國家後，消費增長成為重要的推動力。他補充，十四五規劃時期，將是中國低收入群體收入翻倍的一個過程，這樣一來經濟增長才會有保障。

朱民還提到，去年中國貿易可以說是超強發展，第一個就是全球需要醫療設備，中國是最大的生產國，第二波是醫療產品和電子產品；但另一方面，這也給中國帶來一個挑戰，因為過去十多年內，中方透過諸多努力，將貿易順差佔GDP的比重往下壓，走向國內市場經濟需求。

他說，貿易順差上升，對中國可能有好處，但對全世界來說可能就會有一些壓力，因此加大進口，也進口更好的技術和設備，來推動中國國內經濟和貿易平衡，同時助力全球經濟發展，「這個還是很重要。」

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▼前中國人民大學副校長、中國資本市場研究院院長吳曉求。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼前中國人民大學副校長、中國資本市場研究院院長吳曉求。（圖／記者陳政錄攝）

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