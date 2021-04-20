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純淨生活的開端！Bulbs and Roots全素髮品　讓環保簡單又純粹

▲▼純素,綠色科技,義大利,植萃,有機,髮品,Bulbs and Roots。（圖／美力絲提供）

▲來自義大利的品牌Bulbs and Roots，主打純素植萃產品。

圖、文／美力絲提供

在環保議題日漸重要的時代，純素、綠色科技、消費者的社會責任都越來越重要。Bulbs and Roots在這樣的環境中誕生了，沒有太多的科技成分與設計，只有一個簡單的訊息：「純淨的生活，可以很美。」

Bulbs and Roots是來自於義大利的一個品牌，所有成分都是從植物萃取的，採用冷製研磨，將磨碎的植物浸泡在水中，讓有效成分慢慢轉移，最後以精密的過濾步驟將提取物做成配方，確保成品仍保留植物最原始的本質。包裝的設計也顧及到了環境：可回收的瓶身、再生材質的標籤到以及整體輕量化的設計，大大減低了產品的碳足跡。所有產品都有經過FSC森林驗證以及義大利ICEA的認證。

其中的Daily Care系列適合天天用，以義大利有機橄欖製成，橄欖本身就含有抗氧化的成分，所以不管長髮短髮，甚至是男生，這個系列都能讓頭髮更有活力跟生命力，味道更是清爽沒有刺鼻味，洗完就如沐浴在山林之中。

▲▼純素,綠色科技,義大利,植萃,有機,髮品,Bulbs and Roots。（圖／美力絲提供）

▲（右）Bulbs and Roots, Daily 初夏橄欖絲沐洗髮乳，1000 ml/ $2,500，300 ml / $950。（左）Bulbs and Roots, Daily 初夏橄欖絲沐潤髮乳，1000 ml/ $2,700，300 ml / $1,000。

▲▼純素,綠色科技,義大利,植萃,有機,髮品,Bulbs and Roots。（圖／美力絲提供）

▲年度品牌代言人張得中。

環保，不一定要經過一系列繁瑣的步驟，甚至造成使用者的困擾，它可以很簡單。而Bulbs and Roots的精神就是讓環保簡單，又純粹。

Bulbs & Roots Taiwan 純素髮品粉絲專頁

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