　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

外食吃得健康！花蓮有機講堂　小農結合餐飲打造綠色生活網

▲台北市文化探索協會黃俊誠秘書長分享有機的經營概念，從市集、餐飲、綠色產業，打造綠色消費網，創造綠色餐飲新指南。（花蓮縣政府提供，下同）

台北市文化探索協會黃俊誠秘書長分享有機的經營概念，從市集、餐飲、綠色產業，打造綠色消費網，創造綠色餐飲新指南。（花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

有機，是一種生活態度；隨著外食人口逐年增加，如果無法避免外食，到底要如何找到健康以及兼顧環境的餐廳就是一項大學問？花蓮有機農業促進專案辦公室13日下午在花蓮縣政府大禮堂舉辦「有機農業 x 綠色餐飲、農夫市集經營」講座，特別邀請到台北市文化探索協會黃俊誠秘書長分享有機的經營概念，從市集、餐飲、綠色產業，打造綠色消費網，創造綠色餐飲新指南。

黃俊誠和大家分享，透過農夫市集讓生產者與消費者面對面的交流，搭建立起信賴關係的橋梁，進而從產地至餐飲層面來強化健康永續農食與消費者的連結，讓消費者擁有健康餐飲環境，台灣農人與餐飲業者才能擁有長遠的發展空間。而串起小農與綠色餐廳的供需後，整合現有物流商解決物流的問題，包括農企業與現有外送平台等資源，打造成綠色物流網，經由小農、消費者、餐廳、物流端循序漸進，打造綠色消費網，朝國際化邁進。

▲台北市文化探索協會黃俊誠秘書長分享有機的經營概念，從市集、餐飲、綠色產業，打造綠色消費網，創造綠色餐飲新指南。（花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚表示，小農市集不再只是交易平台，更是重要的交流聯繫管道之一。

花蓮縣政府這幾年除大力推廣花蓮觀光旅遊外，也重視花蓮有機農業的行銷，讓花蓮能夠躍上國際舞台，日常生活的「飲食」與國際接軌更是尤其重要，縣府從前年舉辦國際慢食論壇，去年成立全國第一個有機農業促進辦公室，再到今年推動「慢·精品·花蓮」的精神，企盼大家從認識花蓮最有特色的飲食文化、野菜文化開始，鼓勵大家來到花蓮留得久、玩得慢、走得深，體驗大自然之美，慢慢品味花蓮的文化，進而讓相關產業都能連結起來，迎向國際舞台。

花蓮縣長徐榛蔚也說，以前會購買有機農產品的消費者大多是健康取向，而現在是擁有永續環保意識的理念，市集不再只是交易平台，更是重要的交流聯繫管道之一，消費者可以從農夫身上得到更多農業知識、食物知識，從產地到餐桌串連結至餐飲業者，是一種綠色餐飲新指南。

位於花蓮鐵道文化二館旁的「花蓮好事集」及位於花蓮明智街的「家市集」，讓消費者可以直接向農友購買，不同需求的消費者即便外食，也能吃的安全並保護環境，綠色消費是未來的趨勢，歡迎有更多的人一起來加入！

►腦公！你不可以賴帳喔

ET快訊
范逸臣撐不住了！　忍痛退出《全明星》紅隊
輔大鮭魚正妹還沒改回來！　她曝改名最大困擾：有點累
根本沒改名！　「洪鮭魚」揭發騙局：9張身分證都我P的
2062年「中國已不存在！」未來人又爆驚世預言　曾神準料中3
台媒直球問「中華民國憲法」仍實施　國台辦回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

喜事頻傳！　屏東內埔分局3警產子　分局長贈彌月禮

外食吃得健康！花蓮有機講堂　小農結合餐飲打造綠色生活網

賞鯨船發源地...花蓮石梯漁港防撞碰墊破損　有錢修了！

疫情衝擊無法回鄉過新年！慈大校園辦潑水節　泰生相聚享溫馨

屏東南望安鄉親夜聚廟埕　東港警＋社區凝聚安全意識

囝囡同樂會在屏東　幼幼足球、體能王、滑步車競賽4月底超萌上場

屏東玄武宮「遶境平安祭」千人集結　替代道路警幫腦補

水圳旁飄鈔票老農急撿！原來是港人玩漂漂河遺失　2.7萬差點不見

三芝山區查獲違法使用山豬吊　新北動保處即時拆除開罰1.5萬元

新北市圖「閱讀節」起跑　結合在地特色推「旅讀新北」一日遊

徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

白沙屯媽祖「突衝進台鐵車站」 三進三出賜福！眾人感動歡呼

徐睿知承認戀情：那是在打情罵俏！　發聲明..金正賢也不准她拍吻戲

為了座位「怒撥占位物品」在地 男鬼打牆狂嗆：請問我犯什麼罪

柵欄升不到5秒降下...車卡平交道 對向男急舉神救援「下秒火車駛過」

網紅吳享宸13日入殮火化！　母見愛子帥臉...擁抱修復師致謝

小嫻沒回私訊被嗆「難怪妳不紅」!　高EQ笑解釋...金剛護愛：你來找我

喜事頻傳！　屏東內埔分局3警產子　分局長贈彌月禮

外食吃得健康！花蓮有機講堂　小農結合餐飲打造綠色生活網

賞鯨船發源地...花蓮石梯漁港防撞碰墊破損　有錢修了！

疫情衝擊無法回鄉過新年！慈大校園辦潑水節　泰生相聚享溫馨

屏東南望安鄉親夜聚廟埕　東港警＋社區凝聚安全意識

囝囡同樂會在屏東　幼幼足球、體能王、滑步車競賽4月底超萌上場

屏東玄武宮「遶境平安祭」千人集結　替代道路警幫腦補

水圳旁飄鈔票老農急撿！原來是港人玩漂漂河遺失　2.7萬差點不見

三芝山區查獲違法使用山豬吊　新北動保處即時拆除開罰1.5萬元

新北市圖「閱讀節」起跑　結合在地特色推「旅讀新北」一日遊

快訊／為「行員請32天婚假」被黃珊珊罵恐龍判決　勞動局不罰銀行了！

兄弟南港旗艦店B-SPACE試營運　「冠軍」同音打76折

小七攜手星宇航空搶攻聯名商機　精品飛機餐預估帶動業績成長一成

蔡易餘誓言發揮肥胖議題影響力　未來啟動修法預防慢性病

范逸臣忍痛退出《全明星》紅隊！　「新傷＋舊傷」撐不住了

小班作業圈出美麗！3歲孩見「儷欐鱺酈驪」秒當機　媽見9組合崩潰

正妹賽車手收到「國家級追焦照」哭了！代價5000元…苦笑：拍真帥

白曉燕被撕票逝世24周年！白冰冰嘆「日子過得煎熬」：這輩子真難

愛吃醋、拿分手當威脅！「8個徵兆」檢視你的他是控制狂情人嗎？

「X爆你菊花」黃捷又收性騷擾恐嚇　不忍了！將採法律行動

把6公升凡士林打進手臂當巨肌　真人版卜派悲慘現況曝光！

地方熱門新聞

白沙屯媽大迴轉駐駕BMW　董事長淚

搬家也找到！白沙屯媽大轉彎4度登門

「女神」相聚在雲林？　西螺福興宮︰樂觀其成三媽會

水圳旁飄鈔票老農急撿！原來是港人玩漂漂河遺失

三芝山區查獲違法使用山豬吊　動保處開罰1.5萬元

老翁遛狗遭醉漢怒罵砍傷嫌犯遭逮又被回

工人今彩539同號買3張中1200萬

白沙屯媽祖「衝台鐵賜福」　眾人感動驚呼

桃園抗旱使用埤塘水源　否則水庫見底！

花蓮石梯漁港防撞碰墊破損　有錢修了！

屏東玄武宮「遶境平安祭」千人集結　替代道路警幫腦補

屏東內埔分局3警產子　分局長贈彌月禮

基隆拆除組長包庇按摩院　通風報信、違建不拆

台南消防局率先解決無人機困境　

更多熱門

相關新聞

殺286KM「台北→合歡山」只為送手搖飲！真相跪了

殺286KM「台北→合歡山」只為送手搖飲！真相跪了

這是一趟長達286公里的訂單！一名男網友貼出「送餐壯舉」照片，日前他遠從台北鬧區，直接殺到海拔3417公尺高的合歡山，就是為了幫友人送2杯手搖飲料，下山前，原PO不忘拍下絕美銀河星空，讓大批網友跪了，「這友情無價！」

麻古「這配料」不賣了！網友全崩潰

麻古「這配料」不賣了！網友全崩潰

最狂「野餐美照」攻略來了！

最狂「野餐美照」攻略來了！

4個特點看出你是「高敏感族群」

4個特點看出你是「高敏感族群」

超準4點代表「他動心了」

超準4點代表「他動心了」

關鍵字：

外食健康有機講堂小農餐飲綠色生活

讀者迴響

熱門新聞

小鬼父親傳欲出售「兒北投住家」

台中女高生失聯超過72小時　警方找到人

舒力基最快明生成恐達中颱！大雨襲變天

1歲兒偏愛阿嬤泡的奶！媽一喝「又濃又甜」嚇壞

何孟遠爆劈腿采子！　「雲」變情趣暗示

徐睿知遭爆把工作人員當狗！10霸道行徑

何孟遠爆「劈腿采子」首發聲！女友荳荳發文

石門下雨了！翡管局：3個月後很夠用

楊晨熙分手後開砲了！曝和大飛年收差距

徐睿知爆辭演金南佶、車銀優新作

倫理委員爆不倫　百大名醫出軌美女教授

「很多人說你們要變有錢人了」　罹難者家屬揭善款真相

小鬼離世半年…峮峮默默親赴祭拜

太魯閣號畫面裁切過　運安會證實：有人站軌道旁

即／舒力基生成上看中颱！拋物線北轉　今變天掉11度

更多

最夯影音

更多
徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖

徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖
後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

白沙屯媽祖「突衝進台鐵車站」 三進三出賜福！眾人感動歡呼

白沙屯媽祖「突衝進台鐵車站」 三進三出賜福！眾人感動歡呼

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面