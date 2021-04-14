外食吃得健康！花蓮有機講堂　小農結合餐飲打造綠色生活網

▲台北市文化探索協會黃俊誠秘書長分享有機的經營概念，從市集、餐飲、綠色產業，打造綠色消費網，創造綠色餐飲新指南。（花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

有機，是一種生活態度；隨著外食人口逐年增加，如果無法避免外食，到底要如何找到健康以及兼顧環境的餐廳就是一項大學問？花蓮有機農業促進專案辦公室13日下午在花蓮縣政府大禮堂舉辦「有機農業 x 綠色餐飲、農夫市集經營」講座，特別邀請到台北市文化探索協會黃俊誠秘書長分享有機的經營概念，從市集、餐飲、綠色產業，打造綠色消費網，創造綠色餐飲新指南。

黃俊誠和大家分享，透過農夫市集讓生產者與消費者面對面的交流，搭建立起信賴關係的橋梁，進而從產地至餐飲層面來強化健康永續農食與消費者的連結，讓消費者擁有健康餐飲環境，台灣農人與餐飲業者才能擁有長遠的發展空間。而串起小農與綠色餐廳的供需後，整合現有物流商解決物流的問題，包括農企業與現有外送平台等資源，打造成綠色物流網，經由小農、消費者、餐廳、物流端循序漸進，打造綠色消費網，朝國際化邁進。

▲花蓮縣長徐榛蔚表示，小農市集不再只是交易平台，更是重要的交流聯繫管道之一。

花蓮縣政府這幾年除大力推廣花蓮觀光旅遊外，也重視花蓮有機農業的行銷，讓花蓮能夠躍上國際舞台，日常生活的「飲食」與國際接軌更是尤其重要，縣府從前年舉辦國際慢食論壇，去年成立全國第一個有機農業促進辦公室，再到今年推動「慢·精品·花蓮」的精神，企盼大家從認識花蓮最有特色的飲食文化、野菜文化開始，鼓勵大家來到花蓮留得久、玩得慢、走得深，體驗大自然之美，慢慢品味花蓮的文化，進而讓相關產業都能連結起來，迎向國際舞台。

花蓮縣長徐榛蔚也說，以前會購買有機農產品的消費者大多是健康取向，而現在是擁有永續環保意識的理念，市集不再只是交易平台，更是重要的交流聯繫管道之一，消費者可以從農夫身上得到更多農業知識、食物知識，從產地到餐桌串連結至餐飲業者，是一種綠色餐飲新指南。

位於花蓮鐵道文化二館旁的「花蓮好事集」及位於花蓮明智街的「家市集」，讓消費者可以直接向農友購買，不同需求的消費者即便外食，也能吃的安全並保護環境，綠色消費是未來的趨勢，歡迎有更多的人一起來加入！

►腦公！你不可以賴帳喔