台中惡火3童亡「平面位置圖」曝！鄰曝：爸曾放任小兄妹玩瓦斯爐

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

台中中華夜市一棟透天民宅昨（18日）深夜11時許傳出火警，造成2家、共3名年幼的孩童葬身火窟。如今起火的2樓平面位置圖曝光，當時3名孩童就在2樓靠近樓梯的第二間臥室，該間房間同時也是起火點，火警發生當下，3名孩童驚慌逃跑，但卻來不及逃出火窟，最終被發現倒臥梯間殞命。

▲民宅2樓平面位置圖。（圖／ETtoday製圖）

警方調查，該棟起建物為3層樓建築，1樓為美髮廳，2、3樓則承租給邢男一家、易男一家居住，兩家人均同為理髮廳員工。事發當晚，邢爸外出辦事，留下5歲的女兒交由易母照料，豈料深夜竟傳出火警，導致邢姓女童與易姓小兄妹（5歲、3歲）命喪火窟，被發現陳屍在2樓梯間。

▲起火點位於透天民宅2樓。（圖／記者白珈陽攝）

警消初步研判，起火點就位於2樓靠近樓梯的第二間房間，仔細查看平面圖，民宅2樓被隔成4間，當時3名孩童就在第二間房內睡覺，但孩童疑似趁著大人不注意時把玩打火機，不慎引發火勢，3童眼見情況一發不可收拾，奪門而出往樓梯方向逃跑，但最終仍是躲避不及，均倒臥在走道梯間殞命，其中邢姓女童被發現時全身30%灼傷，送醫搶救後仍因傷重宣告不治；邢爸接獲噩耗後急忙趕往醫院，得知愛女死訊當場情緒崩潰。

邢爸指出，先前就曾目擊易姓男童把玩打火機，當時他見男童行為相當危險，立刻一把將打火機搶來並收好，孰料最終還是發生憾事。據悉，易父先前曾以電線綑綁、鞭打兒子背部，因此被通報家暴案件；隔壁老闆娘更指出，數月前易父放任兒子、女兒把玩店外瓦斯爐開關，而易父則只顧著喝酒，氣得老闆娘上前要求易父管教，不料卻被回以三字經，易父更嗆聲「不然全燒光好了啦！」怎料一語成讖，如今易姓小兄妹竟真因玩火而殞命。

▼隔壁老闆娘透露，數月前易姓小兄妹曾到她店門口把玩瓦斯爐開關。（圖／記者李忠憲攝）