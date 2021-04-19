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王國材出任交通部長！列台鐵百日改革計畫　「近期公布台鐵局長」

▲▼交通部歡送林佳龍 王國材。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王國材將接掌交通部長一職。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／台北報導

在台鐵事故之後，交通部長林佳龍請辭20日正式生效。行政院今（19）日宣布，由現任交通部政務次長王國材接任交通部長一職。對此，王國材受訪表示，會把台鐵改革當成最重要事情，全力以赴，近期也會公布台鐵局長人選。

行政院今宣布交通部長由交通部政次王國材升任，事實上，王擁有完整的交通領域經驗與專業，堪稱「陸、海、空」三領域都歷練過的菁英，有「陸海空萬用工具人」之稱。

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▲▼交通部歡送林佳龍 王國材致詞。（圖／記者屠惠剛攝）

▲交通部政次王國材升任交通部長。（圖／記者屠惠剛攝）

王國材下午出席林佳龍感恩惜別會，會後被問及將接任交通部長一事表示，他說會把台鐵改革當成最重要事情，並全力以赴；至於台鐵未來改革方向，他說有先跟工會談過，先從台鐵組織調整、還有財務課題等，待體質改善以後，相關養護的工作也比較無後顧之憂，會整體來盤點怎麼協助台鐵。

王國材強調，如果前面改革做得好，在同仁權益不受影響下，就會談下一階段組織改造，台鐵局長部分當時也有相關人選，近期就會公布。

另外，王國材也說，會盤點台鐵在工程方面的弱點，預計4月底前把台鐵184處弱點盤整，100天內完成各項改善。由於交通部家大業大，他強調，過去在工程方面有查核小組，會對工程缺點做改善建議，之前是由受檢單位提供前、後照片方式來確認改進，現在會要求一定要去現場查核。

▲▼立法院交通委員會 交通部次長王國材 堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王國材將接掌交通部長一職。（圖／記者屠惠剛攝）

有關王國材的學經歷，他畢業於國立成功大學交通管理系學士、碩士，國立交通大學交通運輸研究所博士，現任交通部政務次長，同時兼任航發會董事長，曾任交通部代理部長、台灣港務公司代理董事長、中華郵政董事長、圓山大飯店董事長、一卡通票證董事長、中華智慧運輸協會理事長、高雄市交通局長、鼎漢顧問公司總經理及董事長等職。

政院高層說，王國材的相關學經歷涵蓋了陸海空三個範疇，而且從地方到中央的職務都歷練過，在蔡政府內被稱為是「萬用工具人」；而王國材在交通部也曾代理部長職務，現在升任部長一職，對於業務能快速上手、不用摸索。

任用王國材的關鍵上，政院人士表示，交通部在台鐵需要推動改革、又要立即改善工程、行車、軌道安全措施的此刻，需要一個能立即上手、不待摸索，又能與工會溝通的首長。蘇貞昌期待他發揮長期在交通領域的經驗與專業，勇於任事解決問題，帶領所屬各單位推動改革與創新。

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