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台中3童命喪火窟！3歲女童「生日成忌日」　招魂聽媽呼喊才聖杯

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中市中華夜市昨（18日）深夜11時許傳出民宅火警，3名年幼的孩童倒臥2樓梯間不幸殞命；今下午喪失愛女的邢爸、以及痛失一雙兒女的易爸帶著孩子生前常穿的衣物返回現場招魂，提到孩子，易爸忍不住紅了眼眶，坦言今天是3歲女兒的生日，原本已經買好蛋糕、玩具準備要慶生，怎料一場大火，卻讓家庭瞬間破碎、親子天人永隔。

▲▼台中中華夜市火警3童殞命，法師回現場招魂。（圖／記者白珈陽攝）

▲法師下午前往現場舉行招魂儀式。（圖／記者白珈陽攝）

警方調查，起火的3層樓透天厝1樓是理髮廳，2、3樓則由邢男一家、易男一家與其他房客承租，事發當晚，邢爸因有事外出，便把5歲的獨生女交由易媽照料，易媽當夜將邢姓女童、及易姓小兄妹（5歲、3歲）哄睡後即離開房間，怎料孩子卻疑似趁大人不注意把玩打火機，不慎引發火勢，最終釀成3死悲劇。

▲▼台中中華夜市火警3童殞命，法師回現場招魂。（圖／記者白珈陽攝）

▲邢小妹妹與易小弟弟第一次擲筊就擲出了聖杯。（圖／記者白珈陽攝）

今下午邢爸、易爸帶著孩子生前常穿的衣物重返現場，並在師父的引導下進行招魂儀式。師父表示，邢姓女童與易姓男童第一次擲筊就聖杯，而易小妹妹第一次則是笑杯；師父解釋，因為易小妹妹才3歲，年紀太小，遇上突如其來的意外難免比較害怕，第二次擲筊聽到媽媽的聲音後，即擲出允杯。

招魂過程中，痛失一雙兒女的易爸也忍不住紅了眼眶，含淚表示，今天原本是3歲女兒的生日，他還是先準備好了蛋糕、玩具當作生日禮物，預計一家人要快快樂樂地慶生，怎料突如其來的一場惡火竟讓幸福家庭瞬間破碎，愛女生日變忌日，一家人就此天人永隔、再難團圓；而邢爸的女友王女雖非邢小妹妹的親生母親，但仍捧著邢小妹妹的靈位，隨著法師的腳步走上車，哭喊著「媽媽帶你回家」，場面十分哀悽。

▼王女雖非生母，但對於邢小妹妹的離開仍無法接受，痛喊「媽媽帶你回家」。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼台中中華夜市火警3童殞命，法師回現場招魂。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼台中中華夜市火警3童殞命，法師回現場招魂。（圖／記者白珈陽攝）

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