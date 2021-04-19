交通部長最後上班日　林佳龍親曝內心話：人生歸零也不是第一次

▲交通部歡送部長林佳龍卸任。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／台北報導

交通部長林佳龍因太魯閣事故請辭，今（19）日是任期內最後一天，交通部下午也替他舉辦感恩惜別會，感謝他帶領交通部單位完成許多任務。林佳龍也在台上致詞時表示，人生歸零也不是第一次，放空會吸收很多能量，他的人生路上都在趕路，努力想要做事，雖然今天離開交通部，但是他會以曾經身為交通部長為榮，跟大家共事是他最美好的回憶。

林佳龍在台上致詞時表示，人生歸零也不是第一次，放空會吸納很多能量，他的人生路上都在趕路，努力想要做事，雖然現在離開交通部，但是他以曾經身為交通部長為榮，跟大家共事是他最美好的回憶，至於剩下未盡的事，對交通部同仁充滿信心，希望交通單位的大家以都能把他當作朋友。

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另外，林佳龍也向國人表達，解決交通問題，單單靠交通部同仁是不夠的，每個人都是不可或缺的一份子，所有的互動，都是人在決定會帶來美好生活或是稍一不慎就會因事故天人永別。所以，出入平安要靠交通部同仁繼續努力，但也要靠國人幫忙交通部，這樣才能做到每一天每一個人都出入平安。

▲交通部次長王國材歡送林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

交通部政次王國材則在台上回憶跟部長的認識，他說到，2年多前，部長要上任前第一時間就要他留下來，那時候他覺得跟部長不熟，心想說他會好相處嗎？內心也預期自己可能待不久。不過，在相處過後，發現部長是個大暖男，非常體貼，也非常溫柔，這是他很大的心得。

王國材說，部長在這個崗位永遠全力以赴、充滿能量，也充滿創新，並笑說部長在交通部2年多，六日都是部長自己在跑行程，他也因此得到空閒，一直在爬山。

王國材表示，一個結束就是另個階段的開始，他要送給部長一句話，緣起緣滅、隨緣自在，希望部長下階段能夠自在發揮、更加精采，對他很有信心，並感謝部長兩年多來對交通部的貢獻。

交通部次長祁文中代表交通部同仁對林佳龍表達感謝，他表示，感謝部長兩年來的帶領，外界都覺得他不是交通專業、是非典型交通部長，事實上，部長把他在總統副祕書長、行政院新聞局長及台中市長等經驗導入交通部，改造交通部組織文化，也讓交通部同仁有學習機會，尤其是危機管理的經驗傳承受益良多，影響很深遠。

▲交通部歡送林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

祁文中稱讚，部長是來自地方非常接地氣，且對專業充分授權，部長也直接面對民意，常常晚上10、11點會收到部長的訊息確認民意有無傳達，也發起交通產業會報及舉辦論壇，集結民間智慧資源。另外部長也深入基層了解第一線辛苦，鼓勵同仁在交通團隊下要共同努力、中央地方也要攜手合作，包含前瞻軌道基礎建設等等。

祁文中說，他在交通部工作27年，林佳龍部長是最平民的部長，很願意傾聽，且跟他談論後，多數問題也都可以得到明確的說法，這是他在這段期間從部長身上學習到的。身兼代理台鐵局長一職的祁文中也再次替台鐵向部長致歉。

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