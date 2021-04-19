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林佳龍最後一個上班日　交通部同仁歡送：非常接地氣的部長

▲▼交通部歡送林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

▲交通部歡送部長林佳龍卸任。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／台北報導

交通部長林佳龍因太魯閣事故請辭，今（19）日是任期內最後一天，交通部下午也替他舉辦感恩惜別會，感謝他帶領交通部單位完成許多任務。

交通部次長祁文中代表交通部同仁對林佳龍表達感謝，他表示，感謝部長兩年來的帶領，外界都覺得他不是交通專業、是非典型交通部長，事實上，部長把他在總統副祕書長、行政院新聞局長及台中市長等經驗導入交通部，改造交通部組織文化，也讓交通部同仁有學習機會，尤其是危機管理的經驗傳承受益良多，影響很深遠。

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▲▼交通部歡送林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

▲交通部歡送林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

祁文中稱讚，部長是來自地方非常接地氣，且對專業充分授權，部長也直接面對民意，常常晚上10、11點會收到部長的訊息確認民意有無傳達，也發起交通產業會報及舉辦論壇，集結民間智慧資源。另外部長也深入基層了解第一線辛苦，鼓勵同仁在交通團隊下要共同努力、中央地方也要攜手合作，包含前瞻軌道基礎建設等等。

祁文中說，他在交通部工作27年，林佳龍部長是最平民的部長，很願意傾聽，且跟他談論後，多數問題也都可以得到明確的說法，這是他在這段期間從部長身上學習到的。身兼代理台鐵局長一職的祁文中也再次替台鐵向部長致歉。

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