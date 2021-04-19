疑玩打火機釀禍…台中3童葬身火窟！市府第一時間到場：盡力協助

▲台中市政府副市長、民政局長第一時間前往探視。（圖／台中市政府提供）

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

台中市中華夜市一棟民宅18日深夜11時許傳出火警，造成2家、3名孩童命喪火窟，當時人在外面參加大甲媽祖回鑾的邢姓女童父親接獲噩耗後，焦急趕回住家查看情況，得知愛女死訊崩潰不已，痛喊「我唯一的孩子！」台中市府昨深夜前往現場探視，後續將予以追蹤協助。

警方調查，該棟建物1樓為美髮廳，邢姓男子與女友共同撫育邢男與前妻生下的5歲女兒；另一對易姓夫妻也育有5歲的哥哥及3歲的妹妹，2家人同為理髮廳員工。18日深夜，大人外出參加大甲媽回鑾活動，不料孩子疑似在家中把玩打火機，進而引發火警，待警消到場救援時仍是來不及，3條幼小的生命均葬身火窟。

▲中華夜市深夜惡火，釀成3童死亡悲劇。（圖／記者白珈陽攝）

邢姓父親接獲噩耗後悲痛返家，表示先前就曾目睹易姓男童把玩打火機，當時他還將打火機搶下並收好，未料此次竟會發生意外，奪走唯一愛女的生命，痛呼「我唯一的孩子耶！5歲而已，還沒唸書耶！」

對於這起火警悲劇，台中市府表示，昨深夜事發後第一時間民政局長吳世瑋、副市長黃國榮都前往探視，社會局救助科、社工科會追蹤協助，民政局後續也將協助旅館住宿等，盡最大努力幫助家屬。

▼中市府表示，後續將會盡力提供家屬協助。（圖／台中市政府提供）