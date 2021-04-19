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刮鬍刀怎麼挑　網推美式賣場爆品「刮得乾淨、不紅腫流血」

▲▼ 吉列刮鬍刀 。（圖／品牌提供）

▲吉列刮鬍刀在美式賣場推出超激省價格。（圖／民眾提供，請勿翻攝）

消費中心／綜合報導

俗話說的好，臉上乾乾淨淨就能博得好人緣，尤其是男孩變成大男人後更要學著如何跟臉上茂密的鬍子「好好相處」。但每次早上睡眼朦朧總是難以注意到是否完美，只要稍微刮不乾淨，在側邊、下巴有著不整齊的鬍渣，就常會被人嫌「看起來髒髒der」。鬍子除了要定期整理外，刮鬍刀的選擇絕不能馬虎，才能輕鬆打理門面又不容易紅腫、刮傷破相讓帥氣臉龐「變得更糟糕」。吉列刮鬍刀在美式賣場推出超激省價格，從4/19-29日止，一整組激折130元，以大概一個月更換一次刀片頻率來看，平均一天不到2塊錢就能用上一整年。

▲▼ 吉列刮鬍刀 。（圖／品牌提供）

▲以大概一個月更換一次刀片頻率來看，平均一天不到2塊錢就能用上一整年。（圖／民眾提供，請勿翻攝）

刮鬍刀挑選的要點非常簡單，就是「刮乾淨」、「不會受傷」這兩項，在眾多選擇當中，吉列鋒隱刮鬍刀成為網友激推的選擇。它使用日本HITACHI精鋼製成的超薄獨立彈性5刀片，加上旋轉刀頭比起一般刮鬍刀更貼近臉部輪廓，能夠一次順暢清理乾淨不留餘鬍，背面更有著精細修鬍刀，難以處理的細節部位，或是需要特別修整的鬢角，只要這把吉列刮鬍刀就可一併處理；而具有滑順觸感的蘆薈潤滑條，讓容易刮鬍後的的肌膚不易紅腫、流血。此外，美式賣場裡具有一刀架九刀頭的吉列鋒隱刮鬍刀組，更以高CP值著稱，跟動輒上千塊的電動刮鬍刀相比，不僅刀架好握、方便隨身攜帶；刀片也可以隨時替換，只要稍微鈍了就能更換全新，不需要擔心一壞掉就「無刀可用」，還要忍受被說「怎麼沒刮鬍子」的窘境。

▲▼ 吉列刮鬍刀 。（圖／品牌提供）

▲▼吉列鋒隱刮鬍刀使用日本精鋼製成的超薄彈性5刀片，背面更有著精細修鬍刀，難以處理的細節部位，或是需要特別修整的鬢角，只要這把刮鬍刀就可一併處理（圖／資料照）。

▲▼ 吉列刮鬍刀 。（圖／品牌提供）

近期有網友在好市多社團分享吉列的使用感想，馬上被盛讚「好用」推爆，更有好心網友提醒「等特價時買，更優惠」。其實吉列刮鬍刀在去年推出激折價格就受到消費者瘋搶，網友在各社團、論壇「好康道相報」，讓掃貨速度更加快，一下子架上的優惠組合就一掃而空。去年「嚐到甜頭」的人紛紛大喊，「別再分享啦!!!到時候會買不到啦」、「一組可以用很久，真的很超值，最近應該被推到爆了」。

▲▼ 吉列刮鬍刀 。（圖／品牌提供）

▲▼網友在好市多社團分享吉列的使用感想，馬上被盛讚「好用」推爆。（圖／翻攝自好市多商品經驗老實說）


鬍子是男人一輩子都要面對的課題，不管是想要乾淨臉龐、俐落蓄鬍都需要用心對待，才能換得讚聲。除了日常整理就要選對工具外，男人如果懂得省才更加浪漫，想要輕鬆整理面容的夥伴千萬要把時間記好，趁這這次檔期將今年所需一次入手，用省下來的錢好好對待自己、情人，一起跟著吉列鋒隱刮鬍刀組變成更乾淨、俐落的好男人。

▼趁這這次檔期將今年所需一次入手，用省下來的錢好好對待自己、情人，一起跟著吉列鋒隱刮鬍刀組變成更乾淨、俐落的好男人。（圖／民眾提供，請勿翻攝）

▲▼ 吉列刮鬍刀 。（圖／品牌提供）

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