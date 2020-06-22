夏日度假攻略！機票達人布萊N獨家公開

▲將要到來的端午連假和暑假，讓人超期待來一場冒險的夏日之旅；時常旅行的機票達人布萊N（圖左）大推花蓮就是夏天必訪的度假勝地。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

6月底4天端午連假以及暑假即將到來，相信不少人已經開始蠢蠢欲動，計畫要用旅遊來慶祝假期，和家人好友玩好玩滿留下難忘回憶。受到新冠肺炎疫情影響沒辦法出國玩，就在國內安心防疫旅遊吧！機票達人布萊N力推台灣夏天旅遊首選地點花蓮，還分享自己在旅程中保持元氣精神的秘密武器。想來趟盡興完美旅程，follow達人的度假攻略準沒錯。

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夏天就是要享受大自然的明媚風光，機票達人布萊N首推台灣東部的好山好水，像他最近就玩了兩趟花蓮，走又直又寬的蘇花改減輕駕駛負擔，還省了1小時多車程，搶下更多玩樂時間。布萊N分享，最新最夯的打卡景點就在吉安鄉，由純白貨櫃屋打造的星巴克外觀像藝術品，不喝咖啡也值得朝聖。夏天不玩水要幹麼？約一大群朋友到秀姑巒溪泛舟，分船互射水槍，「多人運動」刺激又好玩。熱爆的天氣必須吃冰消暑氣，布萊N選擇在地甜點店「好樹涼糖」，有整顆鳳梨裝著的鳳梨冰、白兔造型的甜點等創意甜品，好看又好吃。

台灣其他縣市同樣自然風景秀麗、特色美食眾多，當然得安排過夜連玩幾天才過癮。關於找住宿，布萊N表示自己不太在乎旅宿價格，而是看重地點方便、乾淨安靜；此外，他認為更重要的是盥洗用品，像是男生必備的刮鬍刀，還是要用自己順手習慣的，相對也更衛生。布萊N笑說，出門在外鬍子長很快，一兩天沒刮看起來就很頹廢，所以去花蓮時，他帶著「門面打理神器」Schick舒適牌超鋒3輕便刮鬍刀，彈性3刀片設計很服貼肌膚，分散臉上刮鬍壓力；擺動的刀頭吻合各種角度，刮起來超順手。刀片上還有荷荷芭油、蘆薈、維他命E的潤滑條，早起趕行程睡眼惺忪也不擔心刮傷臉皮。

常需要去外地拜訪客戶廠商或是長程旅行，短則兩三天、長則一兩個月的時間，布萊N都把舒適牌超鋒3刮鬍刀帶在身邊，輕便又好刮，讓他輕鬆打理好門面，維持活力精神。端午連假不少人是整個家族一同出遊，不想被親戚狂問「最近是不是很累？」你需要舒適牌輕便刀，刮去前一天玩瘋了的疲累感，滿滿元氣就像第一天剛出發。鳳凰花開，好友之間來場專屬畢業旅行，時刻都要拍照打卡，可不能滿臉鬍鬚沒精神；每天早上出動輕便刮鬍刀咻咻咻打理完畢，用一張清爽初戀臉留下永恆的青春回憶。不論是常旅遊還是出差的人，布萊N都真心推薦Schick舒適牌超鋒3輕便刮鬍刀，讓乾淨門面帶來好運氣，旅途過程中享受更多美好事物。

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