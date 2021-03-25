「刮鬍刀片剖腹」接生母嬰雙亡　警抓包竟是名無照中輟庸醫

▲印度一名產婦波娜生產時碰上庸醫喪命。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳怡靜／綜合報導

印度北方邦蘇爾坦普爾（Sultanpur）發生一起悲劇，即將臨盆的孕婦波娜（Poonam）預產期提早，村裡的產婆不敢貿然接生，建議他們轉去醫院，沒想到在醫院竟碰上輟學的庸醫，用雙刃刮鬍刀片替她剖腹產，導致波娜大出血，最後釀成母嬰雙亡的悲劇。

綜合外媒報導，印度北方邦蘇爾坦普爾的塞尼村（Saini）的臨盆產婦波娜，突然感到劇烈陣痛，比原先的預產期提早了許多，丈夫拉賈蘭姆（Rajaram）立刻帶她去找村裡的產婆。產婆檢查後初判波娜的狀況不對勁，建議夫妻倆到村內的保健中心。

沒想到波娜在保健中心檢查完後，醫護人員見情況不單純，也不敢處理，建議他們必須到設備齊全的大醫院。由於村內實在沒有像樣的醫院，擔心時間趕不及，別無選擇下，最後只好找一間設備簡陋的私人醫院馬沙達醫院（Maa Sharda Hospital）待產。

▲舒格拉拿雙刃刮鬍刀片剖腹，導致波娜大出血。（圖／取自免費圖庫pixabay）

在院方安排下，由一名醫師舒格拉（Rajendra Shukla）替波娜進行剖腹產手術，當下甚至沒有手術刀，舒格拉直接拿常見的雙刃刮鬍刀片，就直接對波娜進行剖腹手術，雖然成功取出胎兒，但幾分鐘後就夭折，產婦也大出血，

舒格拉束手無策下，波娜只好立刻轉院，歷經一番波折，她轉到140公里外的醫療中心，但是已經耽誤黃金救援時期，到院前不治。

拉賈蘭姆無法接受母子雙亡的結局，氣得向警方報案，這下才發現，馬沙達醫院根本沒有執照，醫師舒格拉甚至還是醫學院中輟生，完全沒有取得醫師執照，警方目前將醫院負責人沙尼（Rajesh Sahni）和舒格拉逮捕，全案還有待警方調查釐清。