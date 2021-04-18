日月潭乾到變草原…終於下大雨！居民歡呼「第一次聽到雨聲感動」

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記者許力方／綜合報導

久旱未雨，日月潭水位探底持續創新低，原本水藍色的湖泊變成一整片土黃荒地，近日甚至有民眾發現275年前的古蹟，一塊乾隆年間的墓碑重見天日，蓄水率僅剩29.72 %，大甲媽祖、白沙屯媽祖遶境，民眾求神降雨解災，沒想到18日午後至晚間日月潭上游武界部落就降下雨勢，民眾、遊客一見天降甘霖，更是樂得驚聲歡呼。

氣象局表示，18日桃園以北及宜蘭較涼，中南台灣受冷空氣影響較小，各地晴到多雲，清晨至上午宜蘭有比較顯著降雨，午後中南部山區也有零星短暫陣雨。根據統計，截至晚間8時過去3小時，南投仁愛鄉大尖山累積雨量最高達6毫米，其次為屏東縣泰武鄉有5毫米，南投魚池鄉德化國小4毫米，雖然雨勢不多，日月潭觀光區附近商家、遊客看到好久不見的大雨，紛紛驚訝歡呼。

▲日月潭地區終於降下大雨，民眾拿起鍋碗盛雨水。（圖／翻攝蔡培慧臉書）

行政院中辦執行長蔡培慧18日下午起也透過臉書分享，日月潭上游、也就是水庫的水源之一「武界部落」及鹿谷大崙山地區降下大雨。當地民眾拿起鍋碗瓢盆接雨，看到天降甘霖歡呼聲連連，留言「老天保佑，大雨大雨一直下」、「謝謝上天給的福報，我們要更珍惜用水」、「媽祖媽祖我愛妳」、「第一次看到下雨這麼感動」、「聽到雨聲這是什麼快樂！」

氣象局預報，19日依舊受東北季風影響，北台灣早晚天氣較涼，低溫約17至19度，其他地方在21、22度，白天高溫桃園以北及東半部約23至25度，竹苗27、28度，中南部地區仍是維持29度以上；由於水氣偏少，各地大多為晴到多雲，只有東部、東南部及屏東地區有零星降雨，午後中南部山區則有零星短暫陣雨。