乾到族人土地重見天日！　邵族日月潭獻「鞦韆祭」隔60年登場

▲睽違60年！邵族「鞦韆祭」再次於日月潭邊舉行。（圖／南投縣政府文化局，下同）



記者董美琪／綜合報導

老天不給雨，南投日月潭持續低水位！被淹沒的邵族土地因此重新見到光明，邵族循舊例，在睽違60年的土地上舉辦「鞦韆祭」，近日開放有興趣的民眾採實名制進場參觀。

南投縣文化局指出，「鞦韆祭」屬於邵族春季最大祭典「播種祭」的一部份，代表的意義是祈求稻穗豐收富足、平安過一年。祭儀由邵族毛氏氏族主持，先由族中最長者開始盪鞦韆，再依序由族人依輩份年齡來盪鞦韆。盪得越高，象徵稻穗作物將長得越茂盛飽滿。因為風吹稻穗之際，有如鞦韆之搖擺。

上次邵族辦理鞦韆祭，是在2018年，辦理的地點在伊達邵部落旁山上的祭祀地。而最後一次在潭邊辦鞦韆祭，依據邵族有影像記錄可考的紀錄，是60多年前。

今年因為乾旱緣故，致使日月潭水位下降，使得因為興建水庫而被淹沒的邵族土地，得以部分重見天日。趁此機會，邵族人再循舊例，於露出的這塊土地上，恢復族人舊時的歲時祭儀。

2021年鞦韆架設的地點為伊達邵遊客中心與邵族逐鹿市集之間的潭畔空地，開放日為設置期間的週一與週三，即4/19、4/21、4/26、4/28，開放時間為上午10點至12點、下午2點至5點，開放對象為邵族人優先，且須配合實名制管制。歡迎民眾前往體驗及認識邵族傳統文化。

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