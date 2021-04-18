乾隆11年！日月潭乾到「275年前古蹟」浮出　他看碑文大驚：不敢動

▲墓碑上刻著乾隆丙寅年。（圖／日月潭一等高授權提供，勿任意翻攝）



記者黃可昀／綜合報導

最近缺水的緣故，日月潭水位一天比一天低，從高空來看湖泊變成一整片土黃色荒地，就連「275年前的古蹟」也跟著重見天日，可見中南部水情相當告急，但也意外有了歷史性發現，令網友們都相當驚喜。

臉書粉專「日月潭一等高」17日貼出照片，有網友去日月潭岸邊觀光，原本的湖泊變成荒地，地面還留下乾涸到龜裂的痕跡，部分區塊還長出小草，可見已經缺水一段時間，最驚訝的還不是日月潭見底，而是他竟然找到一個看起來歷史悠久的「墓碑」，上頭還寫著「乾隆丙寅年」，「這.....算挖到寶嗎？」

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▲發現墓碑的地點。（圖／日月潭一等高授權提供）



粉專管理員向《ETtoday新聞雲》透露，網友是在「日月潭往伊達邵風景區的路邊坡道」發現這塊墓碑，當時沿著坡道一路往下走，意外發現這塊石板長得不一樣，不過當下只有拍照，並沒有把它取走，「還在那邊，因為是古蹟，我們不敢隨意動。」

貼文中提到，墓碑上刻著「乾隆丙寅年」，依照年曆回推計算，這塊墓碑的年代應是乾隆11年（西元1746年），距今已經有275年，過去都被日月潭湖水淹沒，這次缺水才終於露出地面。

網友紛紛在底下留言，「推測可能沉在潭底飄來飄去，剛好最近沒水，就到岸邊了」、「275前再次修造，可能是撿骨過再次安葬」、「我之前在岸邊也看過墓碑，但是因為晚上，我沒有去仔細看，恭喜要發了」、「『骨』董！」