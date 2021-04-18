「學長我來！」22歲電眼女警好強　高樓橫梁爬進小縫攻堅影像曝

▲22歲的黃惟妮不懼3樓，攀爬大樓的橫樑攻堅 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

為了抓毒蟲，高雄市刑大女警黃惟妮變成蜘蛛人，徒手爬到3樓高的大樓外橫樑，再從冷氣機小縫跳進陽台成為內應，同事從外部攻堅，裡應外合，順利抓人！高雄市刑大開記者會曝光當時攻堅畫面，黃惟妮看到自己的身影，淡然的說：「抓人比較重要。」

「學長，我來」！高雄市刑大女警黃惟妮看到陳姓男子緊鎖大門，當下什麼都也沒想，立刻就爬上了苓雅區的一棟大樓的外橫樑，再爬進冷氣機的小縫跳進了陽台，裡應外合跟同事壓制了陳姓男子。這是16日高雄市刑大攻堅的畫面場景，刑大員警鎖定的一名25歲的陳姓男子，就躲在苓雅區的一棟大樓當中，而且鄰居看到這裡出入複雜，早就通報警方要多注意，而且不時有飄出臭味。

▲22歲的黃惟妮擔任刑警3年時間 。（圖／當事人提供）

▲22歲的黃惟妮，警專35期畢業。（圖／當事人提供）

警方啟動「安居專案」，偷偷搜集相關證據之後向法院申請搜索票，17日進行攻堅，當時陳姓男子眼見警察來了，鎖門想要煙滅證據，還好鄰居跳出來「要不然我家借你們過？」但要過去還是得通過3樓高的大樓橫樑，王惟妮第一時間就表示自己可以，所以分隊長王深熙尾髓其後，一起進入屋內抓人。

黃惟妮今年22歲，警專畢業已經3年，她說這不是第一次參與攻堅，去年仁武10月16號凌晨4點多，一名江姓男子夥同黃姓和陳姓男子前往鳥松區，向一名王姓男子催討4000元債務，王姓男子聲稱沒有錢還，還以言語相激，雙方因此爆發口角，黃男氣不過，竟亮出手槍，朝王男開了一槍之後逃逸，王男右大腿中彈，經送醫救治沒有生命危險。槍擊事件，後來警方成立1016專案，黃惟妮當時也參與抓主嫌攻堅任務。

▲22歲的黃惟妮不懼3樓，攀爬大樓的橫樑攻堅 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

黃維妮回想當時，「我們進去攻堅的時候，嫌犯也是有發現我們，然後馬上就有上膛，我就跟著分隊長，分隊長就在我前面」，她覺得這一次的攻堅跟1016專案相比都是同樣驚險危險，只是記者詢問當下為何要喊：「學長，我來」！她俏皮的說：「因為學長太大隻，如果掉下去我捉不住，所以還是我來吧。」

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