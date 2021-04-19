國道驚悚撞擊畫面曝！貨車爆胎撞噴百支防眩板　殘骸滿地宛如戰場

▲國道驚悚撞畫面曝光。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯、林昱萱／南投報導

國道3號、國道6號4月份發生多起車禍事故，其中就有堆高機因不明原因滑落地面、大貨車爆胎衝擊內線護欄、毀損上百支防眩板的重大車禍，而這幾起事故的第一瞬間影片也隨之曝光，畫面相當驚悚。

其中一起事故發生在6日，事發當時一輛平板車載運堆高機行經國道三號北向沙鹿路段，卻因不明原因車身突然搖晃傾斜，而車上的堆高機也重重砸落在路面上，驚悚當場嚇壞後方的車輛，而堆高機有就直接橫躺在車道中央，讓路過的民眾都心驚膽跳。

國道六號14日也發生一起大貨車爆胎失控的事故，從畫面可見，一部大貨車本來穩妥的行駛在路面，但過沒多久車輪卻瞬間炸裂爆開，重重撞擊內線護欄，巨大的摩擦力也毀損上百支防眩板，而一旁的車道的駕駛見狀後，也嚇得趕忙閃避遠離。此外，從畫面可見，現場有如爆炸一般，車身的零件、車上的物體都被炸得滿天飛，現場煙霧迷漫。

雖然這兩起事故都沒有造成人員傷亡，但巨大的撞擊力道，讓現場受到大量毀損，且嚴重影響到用路人安全。此外，從畫面可見，這幾起事故都對現場造成巨大威脅，而殘骸散落一地也嚴重影響用路人行車安全。對此，國道七隊大隊長李信義呼籲各類型貨車駕駛人，上路前應做好各項檢查措施、將貨物裝載綑紮牢固，若造成立即重大交通危害，將依法蒐證製作相關警詢筆錄資料後，移函送地檢署偵辦。