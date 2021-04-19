獨／惡火奪3童命4大人全不在家！ 鄰驚爆「不是第一次」還曾反鎖小孩

▲易母表示，她哄小孩睡覺完後就外出吃宵夜。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市中區中華夜市18日一間理髮店深夜發生大火，5歲邢姓女童及5歲、3歲易姓兄妹不幸於2樓葬身火窟，消防局第一時間指出，救火人員到場時屋內只發現3名幼童，未見有其家長在場，消息曝光後外界質疑，為何易、邢2家家長竟讓小孩獨留家中？據悉，易父、邢父及其女友3人昨晚外出打零工，由易母一人照看3名小孩，而易母19日於台中殯儀館落淚表示，當時她出門吃消夜，回家要上樓的時候發現煙霧瀰漫，「已經來不及了！」

易母今日於台中崇德殯儀館說，外傳事發當時她在1樓玩手機，但其實不是這麼一回事，她表示，當時她趁小孩在2樓房間睡著後，才外出吃宵夜，回到家後因腸胃不舒服，才先在1樓休息，未料一回家就發現屋內煙霧瀰漫，樓上還竄出火苗，她急忙衝上樓想救出孩子，但因煙霧太大無法繼續前進，才退回1樓求救。

易母聲淚俱下表示，「我真的想要衝進去救小孩子，但我真的上不去，就被煙霧嗆下來。」

然而，據理髮店分店員工及鄰居透露，邢、易2家將小孩獨留家中，根本不是第一次發生！鄰居表示，易家疑因孩子調皮，曾將孩子反鎖在2樓，甚至用電線綑綁孩子，直至某次家長叫孩子拿取打火機，孩子不慎跌落受傷送醫，經醫院檢查發現孩子疑有家暴傷勢，院方才趕緊通知警消。

▲鄰居透露，易家疑因孩子調皮，曾將孩子反鎖在2樓。（圖／記者白珈陽攝）

分店員工說，某次易家家長外出載冰箱，就直接將孩子獨留家中，員工還說，理髮店員工、店長及左右鄰居曾多次勸告，孩子一定要有家長陪同，豈料對方不但屢勸不聽，還反嗆「你們沒資格管我的小孩！」，甚至因此恐嚇說要找其他友人對付他們，相當無奈。

▲理髮店分店員工說，曾多次勸告孩子一定要有家長陪同，但對方屢勸不聽。（圖／記者白珈陽攝）

社會局表示，易家確實有多次通報紀錄，但為獨留及不當管教，而通報獨留只有一次，至於鄰居說的小孩被反鎖在屋內，社會局透露，訪視時沒有發現這種情形。

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