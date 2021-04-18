舒力基強度達顛峰！沿海防「3m↑浪高」　西半部降雨機率曝

▲舒力基強度已達顛峰，之後將會逐漸減弱。（圖／氣象局）



記者李宜秦／台北報導

受到東北季風增強影響，今明兩日北台灣早晚較涼。中央氣象局表示，未來一周降雨仍集中在東台灣，不過中南部山區開始有零星午後降雨，今日嘉義、南投已有陣雨，另外受到強颱舒力基影響，東半部會有3米以上的浪高，從事海邊作業務必多加注意。

氣象局預報員官欣平表示，今日到周二持續受到東北季風影響，北部、東北部早晚都偏涼，低溫約17到19度，中南部約20度，明起北部白天高溫約26到28度、中南部28到30度。

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受到東北季風影響，迎風面的花東、恆春半島有零星短暫雨，宜蘭也會有短暫陣雨，而中南部山區則是以午後零星降雨為主。周三到周五間，受颱風北上轉東北方影響，東半部將會有降雨，中南部山區有零星短暫雨。

▲舒力基對台灣沒有直接影響。（圖／氣象局）

而舒力基強度已達顛峰，從最新的衛星雲圖中，可清晰看見雙眼牆結構，但未來路徑上的海溫、風切等條件不利生長，因此繼續增強的機率不大，應會維持現有強度或減弱，路徑仍持續往偏東北方轉，對台灣天氣影響不大。

不過受到舒力基影響，今日開始沿海地區要注意長浪，基隆北海岸、東半部、恆春半島、西南沿海、澎湖、金門等地都有長浪，東半部這一側可能出現3米以上浪高。而台南以北連同台北、宜蘭都會有8到10級強陣風，在桃園至台南、花東、恆春半島、澎湖、金馬有9到10級強陣風。