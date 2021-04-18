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社會 社會焦點 保障人權

驚悚瞬間曝！3機車路口「連續碰撞」休旅車　1人噴飛慘跌2m深水溝

記者陳羿妏、唐詠絮／彰化報導

彰化縣鹿港鎮詔安里吳厝巷路口17日下午5時許發生一起車禍！事發當時一輛休旅車直行至路口時，因不明原因與一輛機車發生碰撞，接著後續另外2輛機車到路口時，也一併撞上休旅車，接連3名騎士噴飛倒地，而其中一人噴飛後，還跌落2公尺深水溝內。警消獲報後，趕緊到場救援，將人送醫救治。至於詳細車禍原因，仍待調查釐清。

▲▼彰化車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化路口車禍，休旅車與機車發生碰撞，造成3名騎士摔車，其中一人噴飛至水溝。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

根據路口監視器畫面可見，當時休旅車直行到路口後，與自左側前來的機車發生碰撞，導致騎士當場整個人飛起來，重摔跌入一旁水溝內，接著左、右兩側各來一輛機車，也一併撞上休旅車，造成另外2名騎士跟著摔車，現場一團混亂，撞擊瞬間相當驚悚。

▲▼彰化車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼彰化車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警消表示，車禍現場為1輛自小客車與3台機車發生事故，造成3名男性騎士受傷，其中一名楊姓男傷者（41歲）跌落約2公尺深大水溝內，右腳有開放性骨折，消防人員立即架設雙節梯深入水溝中固定傷者後，利用雙節梯運送至路面，給予救護處置後迅速將傷者送往彰濱秀傳醫院；另外，施姓男子（19歲）受肢體、臉部擦傷疼痛，送往鹿港基督教醫院，而趙姓男子（37歲）則拒送，簽名後自行離去。

▲▼彰化車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼彰化車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼彰化車禍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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