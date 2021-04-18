修車拒付100元檢查費！事主疑出面「還原經過」…下秒被罵翻

▲男子修車拒付100元檢查費。（圖／翻攝臉書）



記者柯振中／綜合報導

一名車行老闆日前爆料，準備打烊時，有名男子牽著機車來修，雙方因為價格談不攏，因此老闆最後酌收100元檢查費，沒想到還被拒絕，離譜的行為在網路上引起熱議。沒想到，修車的男子出面還原當時的狀況，講了短短幾句話，又遭到網友罵爆。

這名車行老闆在「爆料公社」上傳一段監視器畫面，當時已經準備打烊，男子的機車因為發不動，因此牽來檢修，當他拆裝結束後，發現是電瓶壞了，報價900元，替男子更換新的電瓶。

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男子聽完後表示，因為是出門運動，沒帶那麼多錢在身上，老闆無奈之下，只能將壞掉的電瓶再裝回去，幫忙接電發動，告知男子「不要熄火騎回家」，並酌收100元的檢查費。

▼男子為了100元檢查費與老闆發生爭執，最後老闆決定不收錢。（圖／翻攝臉書）



沒想到男子一聽，認為收取100元費用不合理，在場與老闆發生爭執，老闆相當傻眼，最後決定不收錢，還是幫忙接電，只是怕被對方反咬一口，才先將監視器畫面公開。

監視器畫面在網路上引起熱議，許多人留言痛斥修車的顧客，行為根本就是貪小便宜。沒想到，竟然有名疑似是事主的網友出面留言，「店家沒有事先說，是弄完才說價錢，這樣當然有爭議。」

這則留言瞬間引起公憤，不少網友留言痛批，「出門沒錢，該不會加油也要跟媽媽要100」、「真的很可憐」、「是那位看輕專業，連100都付的心不甘情不願的那位嗎」、「100塊都花不起，我建議你走路就好，就算是鐵馬也要檢查、維修費，你騎不起」、「一堆腦說不先報價或是網路詢價，都不知道你狀況是什麼怎麼報價，難易度決定工錢高低啊。」

▼一名疑似事主的網友出面留言，瞬間引起熱議。（圖／翻攝臉書）

