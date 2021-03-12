國民黨：散布謠言遭移送案件增28倍　王定宇就是「假訊息大戶」

▲國民黨12日批評民進黨散布假訊息卻無罪。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席江啟臣昨日提到，自從蔡政府2016年上台至今，因「散布謠言」被警察機關移送的案件暴增近28倍，但超過7成法院裁定不罰。對此，臉書「中國國民黨 KMT」12日再指出，更可怕的是民進黨自製的假訊息，通通沒有被處罰。

國民黨列出總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、民進黨立委王定宇，以及前行政院發言人丁怡銘4人的「罪狀」表示，王定宇就是假訊息大戶，除在去年1月2日黑鷹直升機失聯時，尚未等軍方發布救援消息，就自行宣稱機上人員獲救，添亂搜救外，同年9月還宣稱共軍包圍東沙島60小時，最後遭海巡署打臉。

蘇貞昌與丁怡銘被點名原因有關萊豬萊牛議題。國民黨指出，丁怡銘去年11月在行政院會後記者會上誣指特定店家使用萊牛，店家嗅出檢驗報告完全零檢出；蘇貞昌則為了萊豬闖關，不惜抹黑在地豬農挺開放萊豬，事後又被相關業者打臉絕無此事。

另外，蔡英文方面則為去年3月宣稱突破簡易障礙，將國產鳳梨賣到澳洲，事後又被打臉僅賣56公斤，且還只是鳳梨乾，連1公斤的生鮮鳳梨都沒賣出去。

國民黨批評，民進黨從立委到行政院，再到總統府，一手「恐怖統治」動用警察找平民百姓泡茶，另一手自製「假訊息」唬弄人民。「小市民不斷被政府騷擾，民進黨娜先當官的從來都不會有事，綠色果真是原諒的原色。」

▼國民黨12日晚間臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT，點圖可放大）