　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨：散布謠言遭移送案件增28倍　王定宇就是「假訊息大戶」

▲國民黨12日批評民進黨散布假訊息卻無罪。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）

▲國民黨12日批評民進黨散布假訊息卻無罪。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨主席江啟臣昨日提到，自從蔡政府2016年上台至今，因「散布謠言」被警察機關移送的案件暴增近28倍，但超過7成法院裁定不罰。對此，臉書「中國國民黨 KMT」12日再指出，更可怕的是民進黨自製的假訊息，通通沒有被處罰。

國民黨列出總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、民進黨立委王定宇，以及前行政院發言人丁怡銘4人的「罪狀」表示，王定宇就是假訊息大戶，除在去年1月2日黑鷹直升機失聯時，尚未等軍方發布救援消息，就自行宣稱機上人員獲救，添亂搜救外，同年9月還宣稱共軍包圍東沙島60小時，最後遭海巡署打臉。

蘇貞昌與丁怡銘被點名原因有關萊豬萊牛議題。國民黨指出，丁怡銘去年11月在行政院會後記者會上誣指特定店家使用萊牛，店家嗅出檢驗報告完全零檢出；蘇貞昌則為了萊豬闖關，不惜抹黑在地豬農挺開放萊豬，事後又被相關業者打臉絕無此事。

另外，蔡英文方面則為去年3月宣稱突破簡易障礙，將國產鳳梨賣到澳洲，事後又被打臉僅賣56公斤，且還只是鳳梨乾，連1公斤的生鮮鳳梨都沒賣出去。

國民黨批評，民進黨從立委到行政院，再到總統府，一手「恐怖統治」動用警察找平民百姓泡茶，另一手自製「假訊息」唬弄人民。「小市民不斷被政府騷擾，民進黨娜先當官的從來都不會有事，綠色果真是原諒的原色。」

▼國民黨12日晚間臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT，點圖可放大）

▼國民黨12日晚間臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）

ET快訊
淡水癌症少年削「臉+頭骨」保命　下週摘眼球！醫說話了
楊丞琳認「張柏芝拖後腿」　超中肯分析網讚爆：情商好高
狂中21張發票被約談！男無奈「錯在哪」　網見亮點罵翻：活該
Netflix擬禁共享帳號！網哀嚎「查戶口」　官網早藏玄機

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

AZ疫苗釀血栓「11國緩打」　民眾黨盼陳時中背書安全性

國民黨：散布謠言遭移送案件增28倍　王定宇就是「假訊息大戶」

打通國際外銷管道　雲林再銷高麗菜等35公噸蔬果至星馬

共軍1架運8技偵機今下午擾台　空軍派遣空中巡邏兵力應對

台灣水果成功進軍東京奧運　蔡英文：這是國際高水準的肯定

中國大改香港選舉制度　朱立倫痛心：我們必須聲援香港的民主

美中高層18日面對面談話　外交部：台美已事前溝通

政院加碼投資「移動式水工廠」　調度資源解水荒

馬英九曾帶頭打H1N1疫苗　羅智強：蔡英文應比照率先接種AZ疫苗

國民黨隱匿數千筆政治檔案　促轉會：速通報否則開罰

復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而

彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

翁立友還原雞排妹5指控..「我在捧她餒！」　記者會拒見她..全因自己不知情：我睡著了

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

羅漢魚一見把拔...衝刺討摸摸！互動超有愛！會玩球、默契靠下巴

不爽切車失敗！3壯漢衝上前攔車　下車飆髒話...挨告強制+公然侮辱

三寶騎士未戴安全帽+勇敢闖紅燈　無辜女遭撞飛...目擊者：北七喔？

機車狂鑽縫超車！結局追撞慘摔　騎士前撲倒地...網：本日最療癒

AZ疫苗釀血栓「11國緩打」　民眾黨盼陳時中背書安全性

國民黨：散布謠言遭移送案件增28倍　王定宇就是「假訊息大戶」

打通國際外銷管道　雲林再銷高麗菜等35公噸蔬果至星馬

共軍1架運8技偵機今下午擾台　空軍派遣空中巡邏兵力應對

台灣水果成功進軍東京奧運　蔡英文：這是國際高水準的肯定

中國大改香港選舉制度　朱立倫痛心：我們必須聲援香港的民主

美中高層18日面對面談話　外交部：台美已事前溝通

政院加碼投資「移動式水工廠」　調度資源解水荒

馬英九曾帶頭打H1N1疫苗　羅智強：蔡英文應比照率先接種AZ疫苗

國民黨隱匿數千筆政治檔案　促轉會：速通報否則開罰

雷／《未來媽媽》婆婆吐逼媳生子原因　網噴淚：太震驚了

政大拚UBA首冠！洪楷傑4強尬謝亞軒　拼「三連勝」衛冕軍健行

瑀熙辣曬「上空趴床照」！解放嫩白雙球＋事業線…邪惡視角網暴動

張信哲歌聲讓瑞典人驚豔：太美妙　曝護嗓秘訣「竟是愛吃辣」

喜歡射氣球「來當警察」　張競痛批：警政首長頌揚暴力瘋了嗎？

影／政府打炒房！看2021房市　田大全：觀察所謂「520」

Rain、金泰希街頭散步被偶遇！私下「抱在一起走路」8年恩愛像熱戀

淡水癌症少年削「臉＋頭骨」保命　下週摘眼球！醫：否則剩半年

房地合一2.0打預售屋　新任代銷理事長：7月前有拋售潮

AZ疫苗釀血栓「11國緩打」　民眾黨盼陳時中背書安全性

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

政治熱門新聞

王定宇被爆同居　施正鋒：有關2件事

王世堅：王定宇犯家規沒犯國法！

人前送妻鮮花浪漫慶生　王定宇當晚卻在美女家過夜

王定宇批韓國瑜鳳梨影片：我真的看到鬼

王定宇爆緋聞　基層反應冷「罵高嘉瑜還比較多」

「深入一點...立刻拔出」青年日報副刊遭疑太露骨　國防部長道歉了

獨／開箱WTO　議定書見證台灣實力

賣口罩詐騙數千人！「蛙蛙文創」老闆猝死

柯文哲嗆吳怡農：眼睛只有藍綠

快訊／古亭站驚傳預告殺人　北捷配合調查正常營運

韓訪鳳梨農擬復出？鍾小平分析「這條路」較近

快訊／北歐三國停打AZ疫苗　陳時中回應

陳柏惟把反對者比喻成猴子　刪Q總部說話了

香港選制遭沒收　馬英九：「一國兩制」宣告死亡

更多熱門

相關新聞

蔡英文讚台灣水果具國際高水準

蔡英文讚台灣水果具國際高水準

台灣鳳梨遭中國禁止進口，政府積極思考其他外銷路徑。11日傳出捷報，國產鳳梨、芒果、火龍果、香蕉等4種水果可進軍東京奧運。對此，總統蔡英文表示，奧運對食材選用有嚴格的標準，台灣水果獲得認可，就表示受到國際高水準的肯定。

難道「政黨」會是吃素的嗎？

難道「政黨」會是吃素的嗎？

政院：增購「移動式水工廠」調度水資源

政院：增購「移動式水工廠」調度水資源

羅智強：蔡英文應比照馬英九率先打疫苗

羅智強：蔡英文應比照馬英九率先打疫苗

國民黨隱匿數千筆檔案　促轉會：速通報

國民黨隱匿數千筆檔案　促轉會：速通報

關鍵字：

國民黨假訊息蔡英文王定宇丁怡銘蘇貞昌

讀者迴響

熱門新聞

林月雲瞞侯佩岑私下見女婿！「說我愛你」6親密互動曝

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

手機有安裝「這10款App」快刪　恐盜你銀行帳號

國二女遭硼砂毒害！母氣炸曝法官「叫我3萬元和解」

即／即將在古亭站殺人！北捷接獲恐攻電郵

64人命喪西餐廳！「古代幽靈船」停火場上空　傳載滿百人才開

侯佩岑母把癌末男友「還元配」　缺席喪禮還拿遺產

妹子夾髮捲趴趴走　網狠酸：顏值扛不起

黑狗受傷「自己進獸醫院求救」

楊丞琳說張柏芝「拖後腿」　網讚爆：情商高

外送員國考通過！網一看狂勸：會後悔

國二女水壺遭3度灌硼砂！同學竟喊：我可以去她葬禮

身分證中2碼！花蓮飯店抽免費住宿

梁朝偉躺長凳「叫不醒還口吐白沫」

美星巴克求助　台博士拿下吸管訂單

更多

最夯影音

更多
復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而

復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而
彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

翁立友還原雞排妹5指控..「我在捧她餒！」　記者會拒見她..全因自己不知情：我睡著了

翁立友還原雞排妹5指控..「我在捧她餒！」　記者會拒見她..全因自己不知情：我睡著了

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面