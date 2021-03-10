蔡政府半年內損3戰將！　府院黨發言人醜聞、緋聞連環爆　

▲丁允恭、丁怡銘、顏若芳。（合成圖／ETtoday資料照）



政治中心／綜合報導

已婚的民進黨立委王定宇遭爆同居民進黨美女發言人顏若芳，重挫兩人形象。然而，這也是蔡政府近半年來，涉及負面事件的第3位發言人，除顏若芳外，總統府前發言人丁允恭去年遭爆，時任高雄市新聞局長時與女記者在辦公室發生關係，另前行政院發言人丁怡銘因誣陷牛肉麵業者使用萊牛惹議，前後雙雙請辭。

丁允恭：

2020年9月，總統府前發言人丁允恭遭前女友（Y女）踢爆，擔任高雄市府新聞局長時，訂婚後劈腿多女、逼她墮胎，上班時間在局長室與她發生性關係，Y女指控，2人的不倫戀持續許久，丁允恭訂婚後還劈腿多名女子。

事件爆發後，丁允恭同月9日火速辭去總統府發言人職務。監察院調查後，認為他的行為已經構成敵意環境性騷擾，「構成性騷擾，有辱官箴，傷害政府信譽及公務人員形象」，提出彈劾，並送懲戒法院議處。

丁怡銘：

蔡政府在今年開放萊豬進口，許多縣市反彈聲浪大，紛紛給中央建議。去年11月，台北市長柯文哲提出萊豬進口4項建議，行政院發言人丁怡銘12日以「台北市牛肉麵節冠軍就是用萊牛」為由回應，導致該店家「皇家傳承牛肉麵」被迫開記者會澄清指控，並在臉書秀出「零檢出」證明。

丁怡銘事後向業者致歉，親自到店家買100碗牛肉麵賠罪，一共花費3萬9千元。不過，依照當時公佈的收據，附有行政院的統一編號03722403，等於是全民買單，再度擴大風波，他也在去年11月請辭獲准。

顏若芳：

民進黨立委王定宇9日爆出同居同黨發言人顏若芳，愛家愛妻形象瞬間崩壞，但王定宇稱，兩人就是房東、房客的關係，在台北租個可以休息的地方，王妻至今尚未正面回應，但王定宇的岳母倒是出面力挺稱，當初女婿追求女兒「追得很勤」，女兒也知道女婿在台北租房，絕對相信女婿的清白。

針對同居風波，王定宇先是回應媒體，兩人就是房東、房客的關係，在台北租個可以休息的地方，使用率還好，也不過才開始租了幾個月，太太也知道這事；顏若芳則表示，就像學生宿舍一樣，王定宇分租其中一間，自己平常跟父母同住，有時跑攤或聚餐太晚，怕會吵到爸媽才會去這裡住，次數也不多。