快訊／費鴻泰爆：總統府、行政院定調　8／28公投前不進口萊豬

▲國民黨舉辦「828反萊豬拼公投全台宣講動」記者會。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

蔡政府今年元旦起開放萊豬進口，但據衛福部「豬肉儀表板」統計，截至4月15日累計進口美豬1087噸，市面上仍只看得到台灣豬，看不到美豬。對此，國民黨團總召費鴻泰踢爆，總統府、行政院都非常擔心828的反萊豬公投通過，目前定調8月28日之前都不進口萊豬。

國民黨主席江啟臣表示，之前立法院在討論萊豬進口時，很多委員認為應標示是否含萊劑，但執政黨強烈主張標示產地，現在看到已經進口很多不同國家的豬肉，但每個攤位都是標示台灣豬，可見民進黨在食安管理上不只無能，只能靠標籤，相當諷刺。

費鴻泰更爆料，黨團持續透過多元管道了解萊豬進口，他透過管道聽說行政院、總統府非常擔心828的反萊豬公投，「因此目前定調，8月28日之前都不進口萊豬」，他強調，國民黨團在經濟、衛環委員會隨時關注萊豬議題，只要一發現進口，就會發採訪通知帶媒體去看。

反萊豬公投推動小組執行長林為洲表示，民進黨進口萊豬的五大承諾目前已打破兩個，一個是標示產地，美豬已經進口一千多噸，但這一千多噸在哪裡？哪些業者標示用美豬？真的都找不到，行政機關也講不出來；此外，民進黨當時承諾要查廠，現在卻說今年很難去查，國民黨團會繼續要求機關針對這些問題具體答覆。

國民黨表示，距離828公投還有132天，將優先針對反萊豬、公投綁大選二項公投案，展開內部講習等基層訓練活動，規劃4月至5月，在73個區域立委選區辦理基層內部講習，預計5月底將在全省各地，集中火力展開500場以上的街頭宣講，深入各地宮廟、市場、街口；7至8月規劃辦理二場大型活動，讓民眾持續關注公投議題，衝高828的投票率。