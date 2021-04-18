瀕臨絕種動物變虛擬偶像女團　「真人化」圈粉上萬人　

▲瀕臨絕種動物推虛擬偶像團體，圈粉上萬人。（圖／春魚工作室提供，下同）



記者許展溢／台北報導

台灣瀕臨絕種野生動物進軍網紅一族！為了推廣生態保育，農委會特有生物研究保育中心聯手知名動漫企劃團隊「春魚工作室」，推出虛擬偶像團體「瀕臨絕種團RESCUTE」，粉絲人數迅速突破萬人大關，近期則推出虛擬偶像影片，擴大圈粉。

根據資料，台灣石虎估計僅約400至600隻，台灣黑熊約200至600隻，歐亞水獺數量更少，僅約200隻左右，族群趨勢皆在下降中。特生中心表示，與「春魚工作室」合作，首度推出台灣瀕臨絕種動物擬人化的虛擬偶像團體「瀕臨絕種團RESCUTE」，主要以石虎、台灣黑熊與歐亞水獺等三種台灣的明星物種為主角，希望透過動漫跨界創意，提醒國人關注瀕臨絕種動物的處境，這些瀕絕物種正面臨棲地喪失或破碎化、路殺、流浪犬貓侵害、毒餌和非法獵捕等危機。

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▲特生中心表示，由漫畫家Kokai創作的《石唬搶救大作戰》是第一本將路殺和棲地保育等嚴肅議題。



特生中心提到，「瀕臨絕種團 RESCUTE」團名是結合英文“Rescue（拯救）”與“Cute（可愛）”而成的複合字，團員為石虎、台灣黑熊與歐亞水獺擬人化後的少女，過去身為動物，因人類的作為而死去，死後重生為人，組成女團出道，藉由表演向粉絲傳達自身族群正面臨的危機，為自己的生存權發聲。女團中的3位虛擬偶像人設各有巧思，石虎擬人名為15號，取自石虎諧音；黑熊擬人名為歐貝爾，取自「黑」的台語諧音加上「熊」的英文（bear）諧音而成；水獺擬人名為露洽露洽，取自水獺學名（Lutra lutra）的諧音。

「瀕臨絕種團RESCUTE」目前粉絲團已超過1.6萬人，虛擬偶像團體成立一年以來，活躍在FB、YouTube、巴哈姆特等社群媒體，平均每則知識型四格漫畫可觸及3至5萬人。特生中心指出，此外，透過粉絲繪圖比賽、參與動漫展義賣等活動，吸引粉絲透過追蹤偶像，提升保育觀念，且將義賣所得捐給「野生動物急救站」等單位，粉絲支持偶像之餘，也可以用實際行動參與保育。

▲特生中心指出，瀕絕團透過有聲動態與YouTube經營，讓角色更鮮活地呈現於粉絲面前。



近年VTuber虛擬偶像崛起，特生中心透露，「瀕臨絕種團RESCUTE」積極計劃朝網紅之路邁進，3月下旬起，瀕絕團透過有聲動態與YouTube經營，讓角色更鮮活地呈現於粉絲面前，加強傳遞野生動物保育知識。目前瀕絕團團員也已「真人化」，多次以「角色扮演(Cosplay)」成為保育活動亮麗的活招牌，如出席「集集石虎號」首航記者會，以及與麥覺明導演合作的「黑熊來了星光電影院」等活動。