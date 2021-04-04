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友善石虎最高獎金6萬　林務局和南投縣府生態給付擴大辦理

▲林務局南投林管處和南投縣政府合推友善石虎領獎金活動。（圖／林務局南投林管處提供）

▲林務局南投林管處和南投縣政府合推友善石虎領獎金活動。（圖／林務局南投林管處提供）

記者高堂堯／南投報導

瀕臨絕種的台灣野生動物石虎，保育狀況備受國人關注，林務局南投林管處於本（110）年度擴大辦理「生態服務給付」，邀請更多民眾共同守護石虎棲地，包括友善農地、社區巡護、家禽危害通報等項目，都可獲3千至6萬元不等的獎勵金，呼籲符合資格的南投民眾或團體在月底前踴躍向相關單位申請。

南投縣政府指出，自108年起試辦，縣民踴躍參與，成效顯著，試辦期間就有幾起石虎誤入禽舍的案件，並由社區巡守隊成員協助通報特生中心石虎研究團隊前往處理，同時輔導農民以友善方式防治石虎誤入雞舍，讓民眾實際參與石虎保育，也讓更多民眾瞭解相關議題。

▲林務局南投林管處和南投縣政府合推友善石虎領獎金活動。（圖／林務局南投林管處提供）

▲林務局南投林管處和南投縣政府合推友善石虎領獎金活動。（圖／林務局南投林管處提供）

「110年南投縣瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」實施細項如下：

友善石虎農地方面，包括不使用除草劑、毒鼠藥、獸鋏、毒餌、非友善的防治網，農作物須符合農藥安檢規範，並參加友善農業課程至少4小時，每公頃獎勵2萬元；若再配合架設自動相機監測，並在3個月內拍攝到石虎出沒，再核發1萬元，實施地區為集集鎮和中寮鄉，每位申請人總申請面積以5公頃為限，給付上限為220公頃。

▲參加友善石虎活動的農友架設監測器，拍下石虎業闖雞舍的畫面。（圖／林務局南投林管處提供）

▲參加友善石虎活動的農友架設監測器，拍下石虎夜間活動的畫面。（圖／林務局南投林管處提供）

社區棲地巡護方面，須由社區團體成立10人以上巡守隊，巡守石虎棲地、通報並拆除違法獵具、環境清潔和汙染通報、宣導石虎保育並參與其他保育工作等，每年最高獎勵6萬元；若巡守範圍內架設自動相機拍到石虎影像，再加發5萬元，以每年2次為限、每次影像拍攝時間至少相隔3個月、每村（里）1個團體申請為原則，除原本的集集鎮、中寮鄉，新增南投市、草屯鎮、竹山鎮、名間鄉、鹿谷鄉、國姓鄉、水里鄉，給付上限為20個社區。

▲林務局南投林管處和南投縣政府合推友善石虎領獎金活動。（圖／林務局南投林管處提供）

▲林務局南投林管處和南投縣政府合推友善石虎領獎金活動。（圖／林務局南投林管處提供）

通報入侵危害家禽方面，發現疑似石虎入侵放養家禽場域，在不危害石虎生存下，保留相關事證或拍照，通報縣政府勘查並確有動物活動或危害事證者，就可獲3千元獎勵金，若配合監測並在3個月內確定拍攝到石虎，再核發1萬元，每個場域以1次為限，實施地區為南投市、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、國姓鄉、水里鄉。

南投林管處表示，詳情可在南投縣政府農業處網站（https://www.nantou.gov.tw/big5/hotnews.asp?dptid=376480000au140000&catetype=01&cid=726）下載，期望藉由方案鼓勵更多南投居民自發維護生態環境，並支持石虎保育，南投地區民眾今年可申請的鄉鎮也較往年更多，即日起到4月30日間可向實施地區的公所提出申請。
 

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