　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

舒力基現雙眼牆！將到轉彎關鍵點　「4月最好降雨機會」時間曝

天氣圖。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

▲吳聖宇分析舒力基最新動態。（點圖可放大／翻攝吳聖宇臉書）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天（18日）表示，舒力基颱風出現「雙眼牆」結構，逐漸來到轉彎的關鍵點，周五到下周日西風槽往南擺動，一方面帶走颱風，另一方面也可能把大陸華南的雲雨帶往台灣帶過來，有可能是4月以來最好的一次降雨機會，再錯過的話，大概就真的要等到5月去了。

吳聖宇在臉書說，舒力基颱風周六晚間到今天清晨這段時間達到強度巔峰，氣象局給到中心最大風速55m/s，日本氣象廳（JMA）給到中心最大風速120Kts （10分鐘平均），美國聯合颱風警報中心（JTWC）給到中心最大風速165Kts （1分鐘平均），都是很強大的等級，可見此颱風的威力驚人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳聖宇指出，不過很快的，由多頻微波掃描雲圖可看到，舒力基已經演變出雙眼牆結構，強度達到顛峰，目前看起來越往北邊移動，環境對它發展就比較不是很有利，強度應該會有逐漸緩慢減弱的趨勢。

▼舒力基強度達顛峰。（圖／RAMMB）

天氣圖。（圖／RAMMB）

吳聖宇分析，路徑方面，隨著舒力基逐漸來到轉彎的關鍵點，看起來應似乎也比較趨於明確，北邊的西風槽已經掠過它的正北方，雖然沒有直接勾引到舒力基，但仍然讓高壓脊勢力有減弱趨勢，配合颱風本身強度發展，也在改變週邊的高壓勢力分布。

吳聖宇表示，整體來看，舒力基已經差不多要來到準備轉彎的關鍵區，未來24-48小時將逐漸從西北西轉西北再轉北移動，在呂宋島以東向北發展，速度也將因為進入高壓鞍型場內而放慢下來；接著可能要等到周四至周五，等待下一個西風槽往南擺動，才有機會勾到颱風，讓它轉向東北加速遠離。

吳聖宇說，因此看起來舒力基可能要在菲律賓以東緩慢移動至少3、4天的時間，然後才會離開，還要陪伴大家一段時間；總結來說，舒力基應該都還是會維持在預期的演變中，雖然這兩天部分預報模式有些變動，但是基本的預報邏輯大致都還是不變，看圖說故事雖然很簡單，卻也容易導致預報的看法變化過大，整個邏輯還是要抓穩比較好。

▼氣象局觀測，舒力基今上午8時的中心位置在鵝鑾鼻東南方1230公里海面上。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳聖宇提到，預期周三之後舒力基的位置會相對比較靠近台灣，外圍環流有機會為台灣東半部帶來地形降雨，西半部不受影響，如果颱風轉的位置東邊一些，影響就會比較小。

吳聖宇指出，再來就是周五到周日之間，西風槽往南擺動一方面帶走颱風，另一方面也可能把大陸華南的雲雨帶往台灣帶過來，能否造成比較多的降雨值得注意，有可能是4月以來最好的一次降雨機會，再錯過的話，大概就真的要等到5月去了。

氣象局觀測，舒力基中心氣壓910百帕，今上午8時的中心位置在鵝鑾鼻東南方1230公里海面上，以每小時10轉6公里速度，向西北轉北北西進行，中心附近最大風速每秒55公尺（即每小時198公里），相當於16級風，瞬間最大陣風每秒68公尺（即每小時245公里），相當於17級風以上，7級風暴風半徑280公里，10級風暴風半徑120公里。

氣象局預報員陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，舒力基現在是強度最強時，日本對該颱強度還有再報更強一點，可能周一下半天到周二清晨開始減弱；持續以西北西方向朝呂宋島近海移動，移速差不多20公里，目前偏北分量比較多，預計周三下半天開始有偏東分量，轉為東北邊方向；周三、周四距離台灣最近，大概還有500公里遠，不會直接影響台灣，但今起基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、西南部沿海地區易有長浪發生。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼氣象局說，舒力基不會直接影響台灣。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

ET快訊
潘穎諄回家了！尋獲現場「肉粽角曝光」　居民：遺體很完整
正妹YouTuber驚傳跳樓輕生！家人證實了..被救下現況曝
23歲女騎士停等紅燈慘遭公車輾斃！司機判決出爐網怒了：太扯
快訊／《有你真好》奶奶過世！享耆壽95歲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

瀕臨絕種動物變虛擬偶像女團　「真人化」圈粉上萬人　

最強沙塵午後南下！全台「44測站亮橘紅燈」　北部空品逐漸好轉

蒜頭去皮一點都不費工！　專家傳授「5秒搞定」4招快速秘訣

聽Spotify抖內音樂人…刷卡完「驚覺是美金」！　一個月薪水飛了

舒力基現雙眼牆！將到轉彎關鍵點　「4月最好降雨機會」時間曝

70歲老夫妻進香「忽開進墓園」！遇2人懂了...嬤激動：媽祖很靈的

快訊／自費新冠疫苗「明起開放預約」　指揮中心14:00說明

舒力基現在最強！下周「這1區」防大雨　專家曝：北上後有望解旱

一鍵按下搭小黃免尬聊！4月搭LINE TAXI 「輸入這4字」現折70元

白沙屯媽夜行軍！伸港起駕8小時狂飆　率10萬香燈腳回苑裡了

高雄郭姓檢舉魔人「3個月8千件」耗費郵資30萬...民怒：好冤啊

機車行打烊遇民眾電池故障求援　老闆收100元工資對方拒：不合理

楊丞琳奪第三再出道！李榮浩甜喊：等你回來　那英《浪姐2》C位…容祖兒笑贏「假想敵Twins」

偷蕉賊被逮「綁鐵桿4小時」喪命　農夫遭判刑3年怨：司法不公平！

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

蕭敬騰突襲美容院幫洗頭...粉絲抖到爆　遭誇「眼鏡好好看」他秒回「送給妳!!」

《當男人戀愛時》破2億！邱澤.許瑋甯合體熱舞　茄子蛋飆主題曲...阿成帥彈電吉他！

全台唯一「帳篷內就能泡湯」❤ 苗栗山林祕境！星空下爽吃燒烤

胡宇威《全明星》第一季下禁愛令！　「戀愛先不要」盼隊員專心訓練

日本超萌刺蝟有「專屬小馬桶」 飼主一開門笑翻：怎麼睡著啦！

瀕臨絕種動物變虛擬偶像女團　「真人化」圈粉上萬人　

最強沙塵午後南下！全台「44測站亮橘紅燈」　北部空品逐漸好轉

蒜頭去皮一點都不費工！　專家傳授「5秒搞定」4招快速秘訣

聽Spotify抖內音樂人…刷卡完「驚覺是美金」！　一個月薪水飛了

舒力基現雙眼牆！將到轉彎關鍵點　「4月最好降雨機會」時間曝

70歲老夫妻進香「忽開進墓園」！遇2人懂了...嬤激動：媽祖很靈的

快訊／自費新冠疫苗「明起開放預約」　指揮中心14:00說明

舒力基現在最強！下周「這1區」防大雨　專家曝：北上後有望解旱

一鍵按下搭小黃免尬聊！4月搭LINE TAXI 「輸入這4字」現折70元

白沙屯媽夜行軍！伸港起駕8小時狂飆　率10萬香燈腳回苑裡了

朱立倫指「美接觸官方就代表朝野」　江啟臣：台灣的聲音不應被一黨壟斷

星・變美／MAMAMOO頌樂靠「5分鐘減肥運動」練出超辣腹肌＋性感美背　

Hyundai「N Day性能日」將在4／27舉辦　第1部性能休旅全球首演！

台灣第一人！　登山好手呂忠翰無氧登世界第10高峰

快訊／油價明天調漲0.4元「快加油！」　九二汽油每公升逼近27元大關

親戚孩北上讀書「厚臉求免費住宿」　人妻不敢拒絕！內行曝1招反擊

瀕臨絕種動物變虛擬偶像女團　「真人化」圈粉上萬人　

獼猴來襲！高雄男點「沖天炮」驅趕　引發森林大火下場慘

IH爐、瓦斯爐筆戰再起　新建案少附瓦斯爐原因曝光

爽嗑豪華海鮮！台南超夯平價日料　必嚐黑松露蒸蛋、炙燒比目魚

一夜情都戴套「菜花朵朵開」　高帥男大生慌了！醫師勸八分滿就好

生活熱門新聞

「大眼強颱」舒力基登上巔峰　距離最近時間曝

帶狗「坐2位」遭偷拍　她秀車票獲讚

沙塵暴登台！彭啟明：北台灣淪陷

批餐廳「不接小孩」取消仍收訂金　奧客自打臉

女模乳房超音波檢測良性　2個月確診罹癌

買IKEA另付安裝費！他下班衝回家等嘸師傅　打客服傻眼

小三最多星座？徵信社「機密」首次公開

舒力基現在最強！下周這區防大雨

50嵐「缺水停賣烏龍」　女大生崩潰求解

沙塵暴登陸「紅爆點曝光」！　北部人少外出

網紅哺乳照遭批　專家：親餵是一個國家的事

正妹插畫家出賣妹妹　背帶勒出超胸身材

精障男10年不洗澡　全身污垢驚人

偷摸吉他男孩找到了！中和音樂行老闆開心合照

更多熱門

相關新聞

舒力基現在最強！下周這區防大雨

舒力基現在最強！下周這區防大雨

今年第二號颱風舒力基已於昨日增強為強烈颱風，氣象專家表示，目前是舒力基最強的時候，颱風眼非常清晰，預計下周二轉向，周三、四離台灣最近，屆時東半部將有局部大雨發生，北上後有機會解除旱象。

舒力基今起最強！這處將有明顯降雨　下波變天時間曝

舒力基今起最強！這處將有明顯降雨　下波變天時間曝

沙塵暴登陸「紅爆點曝光」！　北部人少外出

沙塵暴登陸「紅爆點曝光」！　北部人少外出

「大眼強颱」舒力基登上巔峰　距離最近時間曝

「大眼強颱」舒力基登上巔峰　距離最近時間曝

舒力基路徑分歧！專家曝這1天是關鍵

舒力基路徑分歧！專家曝這1天是關鍵

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局吳聖宇舒力基颱風

讀者迴響

熱門新聞

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

「大眼強颱」舒力基登上巔峰　距離最近時間曝

帶狗「坐2位」遭偷拍　她秀車票獲讚

潘穎諄失聯27天！南仁漁港尋獲遺體

辣模25歲買「5棟房」一晚40萬！老司機：唬爛啦

丟丟妹懷孕胖到93kg！1年瘦成「蟻腰鉛筆腿

74元吃一頓海底撈！節儉媽超省錢點餐法吃飽飽

貝童彤婚紗照藏1年曝光❤

台北女走下板橋站月台遭輾亡　司機員察看嚇傻

狠離台積電！他「夜市一天爽賺1萬5」豪買8間房

獨家／台版《尹食堂》製作人B2洩超狂班底

32歲5寶媽生完1年「又懷孕了」！10年6胎沒避孕

沙塵暴登台！彭啟明：北台灣淪陷

長期性霸凌！日14歲女生失蹤38天　雪溶後遺體露出

台中21歲女騎士台灣大道自撞！噴入水溝中亡

更多

最夯影音

更多
高雄郭姓檢舉魔人「3個月8千件」耗費郵資30萬...民怒：好冤啊

高雄郭姓檢舉魔人「3個月8千件」耗費郵資30萬...民怒：好冤啊
機車行打烊遇民眾電池故障求援　老闆收100元工資對方拒：不合理

機車行打烊遇民眾電池故障求援　老闆收100元工資對方拒：不合理

楊丞琳奪第三再出道！李榮浩甜喊：等你回來　那英《浪姐2》C位…容祖兒笑贏「假想敵Twins」

楊丞琳奪第三再出道！李榮浩甜喊：等你回來　那英《浪姐2》C位…容祖兒笑贏「假想敵Twins」

偷蕉賊被逮「綁鐵桿4小時」喪命　農夫遭判刑3年怨：司法不公平！

偷蕉賊被逮「綁鐵桿4小時」喪命　農夫遭判刑3年怨：司法不公平！

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面