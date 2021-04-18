舒力基現雙眼牆！將到轉彎關鍵點　「4月最好降雨機會」時間曝

▲吳聖宇分析舒力基最新動態。（點圖可放大／翻攝吳聖宇臉書）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天（18日）表示，舒力基颱風出現「雙眼牆」結構，逐漸來到轉彎的關鍵點，周五到下周日西風槽往南擺動，一方面帶走颱風，另一方面也可能把大陸華南的雲雨帶往台灣帶過來，有可能是4月以來最好的一次降雨機會，再錯過的話，大概就真的要等到5月去了。

吳聖宇在臉書說，舒力基颱風周六晚間到今天清晨這段時間達到強度巔峰，氣象局給到中心最大風速55m/s，日本氣象廳（JMA）給到中心最大風速120Kts （10分鐘平均），美國聯合颱風警報中心（JTWC）給到中心最大風速165Kts （1分鐘平均），都是很強大的等級，可見此颱風的威力驚人。

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吳聖宇指出，不過很快的，由多頻微波掃描雲圖可看到，舒力基已經演變出雙眼牆結構，強度達到顛峰，目前看起來越往北邊移動，環境對它發展就比較不是很有利，強度應該會有逐漸緩慢減弱的趨勢。

▼舒力基強度達顛峰。（圖／RAMMB）



吳聖宇分析，路徑方面，隨著舒力基逐漸來到轉彎的關鍵點，看起來應似乎也比較趨於明確，北邊的西風槽已經掠過它的正北方，雖然沒有直接勾引到舒力基，但仍然讓高壓脊勢力有減弱趨勢，配合颱風本身強度發展，也在改變週邊的高壓勢力分布。

吳聖宇表示，整體來看，舒力基已經差不多要來到準備轉彎的關鍵區，未來24-48小時將逐漸從西北西轉西北再轉北移動，在呂宋島以東向北發展，速度也將因為進入高壓鞍型場內而放慢下來；接著可能要等到周四至周五，等待下一個西風槽往南擺動，才有機會勾到颱風，讓它轉向東北加速遠離。

吳聖宇說，因此看起來舒力基可能要在菲律賓以東緩慢移動至少3、4天的時間，然後才會離開，還要陪伴大家一段時間；總結來說，舒力基應該都還是會維持在預期的演變中，雖然這兩天部分預報模式有些變動，但是基本的預報邏輯大致都還是不變，看圖說故事雖然很簡單，卻也容易導致預報的看法變化過大，整個邏輯還是要抓穩比較好。

▼氣象局觀測，舒力基今上午8時的中心位置在鵝鑾鼻東南方1230公里海面上。（圖／氣象局）



吳聖宇提到，預期周三之後舒力基的位置會相對比較靠近台灣，外圍環流有機會為台灣東半部帶來地形降雨，西半部不受影響，如果颱風轉的位置東邊一些，影響就會比較小。

吳聖宇指出，再來就是周五到周日之間，西風槽往南擺動一方面帶走颱風，另一方面也可能把大陸華南的雲雨帶往台灣帶過來，能否造成比較多的降雨值得注意，有可能是4月以來最好的一次降雨機會，再錯過的話，大概就真的要等到5月去了。

氣象局觀測，舒力基中心氣壓910百帕，今上午8時的中心位置在鵝鑾鼻東南方1230公里海面上，以每小時10轉6公里速度，向西北轉北北西進行，中心附近最大風速每秒55公尺（即每小時198公里），相當於16級風，瞬間最大陣風每秒68公尺（即每小時245公里），相當於17級風以上，7級風暴風半徑280公里，10級風暴風半徑120公里。

氣象局預報員陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，舒力基現在是強度最強時，日本對該颱強度還有再報更強一點，可能周一下半天到周二清晨開始減弱；持續以西北西方向朝呂宋島近海移動，移速差不多20公里，目前偏北分量比較多，預計周三下半天開始有偏東分量，轉為東北邊方向；周三、周四距離台灣最近，大概還有500公里遠，不會直接影響台灣，但今起基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、西南部沿海地區易有長浪發生。

▲▼氣象局說，舒力基不會直接影響台灣。（圖／氣象局）

