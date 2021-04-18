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舒力基挑戰史上最強4月颱！這處將有明顯降雨　下波變天時間曝光

天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局說，現在是強烈颱風舒力基強度最強時。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

舒力基強度登頂！氣象專家吳德榮表示，周四受舒力基颱風外圍環流在迎風面的抬升作用，東半部有明顯降雨，至於對背風面桃園以南，能否有紓解旱象的降雨？只是「期望越高，失望越大」而已。他也說，周六晚、下周日短波快速通過，伴隨「對流性」降雨。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書提到，舒力基颱風猛爆增強，現在的型態基本上跟「海燕」颱風差不多了，目前環境仍適合增強，很有機會奪下全球史上最強的4月颱風。

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吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄指出，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，強颱舒力基前3天受太平洋高壓西南側的東南東風導引，向西北西轉西北朝菲律賓東方海面前進；今、周一發展至最強，周二緩慢減弱但仍很強；第4、5天舒力基進入鞍形場逐漸轉北再轉東北，強度亦將持續緩慢減弱。

吳德榮說，最新歐洲（ECMWF）模式系集模擬亦顯示，舒力基路徑以在呂宋島東側向北迴轉機率最高，第6天起受西風帶導引轉向東北東，加速遠離；其路徑看似有威脅，其實因中央山脈的屏障，造成降雨的東、西差異。

▼吳德榮表示，最新歐洲模式系集模擬，舒力基路徑以在呂宋島東側向北迴轉機率最高，第6天起受西風帶導引轉向東北東，加速遠離。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

天氣圖。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

吳德榮指出，周四受颱風外圍環流在迎風面的抬升作用，東半部有明顯降雨；至於對背風面桃園以南，能否有紓解旱象的降雨？只是「期望越高，失望越大」而已。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、周一台灣附近轉乾、大氣穩定，上空雖有一些中層雲系（高積雲、高層雲），各地仍為多雲時晴；周二、周三各地晴時多雲，白天熱、早晚涼；周三東半部漸有局部短暫雨的機率，愈晚愈提高。

吳德榮指出，周四東半部受颱風外圍迎風面抬升作用，有明顯降雨，西半部多雲時晴，白天熱、早晚舒適；周五東半部及中南部山區午後有局部短暫雨的機率，西半部仍為多雲時晴，白天氣溫稍降。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼氣象局說，舒力基不會直接影響台灣。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮說，周六短波逐漸接近，大氣趨不穩定；周六晚、下周日短波快速通過，伴隨「對流性」降雨，至於能帶來什麼多少雨量、會如何分布？對缺水區有多少幫助，或僅是杯水車薪？由於是期末的模擬，不確定性大，需持續觀察。

氣象局觀測，強颱舒力基中心氣壓910百帕，今晨2時的中心位置在鵝鑾鼻東南方1340公里海面上，以每小時12轉9公里速度，向西北進行，中心附近最大風速每秒55公尺（即每小時198公里），相當於16級風，瞬間最大陣風每秒68公尺（即每小時245公里），相當於17級風以上，7級風暴風半徑280公里，10級風暴風半徑100公里。

氣象局預報員陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，舒力基現在是強度最強時，日本對該颱強度還有再報更強一點，可能周一下半天到周二清晨開始減弱；持續以西北西方向朝呂宋島近海移動，移速差不多20公里，目前偏北分量比較多，預計周三下半天開始有偏東分量，轉為東北邊方向；周三、周四距離台灣最近，大概還有500公里遠，不會直接影響台灣，但今起基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、西南部沿海地區易有長浪發生。

▼「台灣颱風論壇｜天氣特急」說，舒力基颱風猛爆增強，現在的型態基本上跟「海燕」颱風差不多了。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書

天氣圖。（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書）

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