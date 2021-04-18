桃園失智翁拔菜迷途困車陣　警挨家挨戶拜訪助返家

▲失智翁迷途車陣中。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市82歲林姓老翁17日至住家附近菜園拔菜，卻因失智症發作，坐在電動輔助自行車上迷途車陣中國，幸為巡警發現隨即上前關心，老翁僅知住在桃園醫院附近，對於其他個人資料一無所知，故員警先行將老翁帶返所休息，經挨家挨戶查訪才聯繫其家屬，讓老翁能順利平安返家。

▲員警上前往關切。（圖／中壢警分局提供）

中壢警分局內壢派出所警員鄭海茵、陳冠宇和溫振宇昨日14時許擔服巡邏勤務，行經中壢區中華路一段與興仁路口發現一名老翁呆坐在電動輔助自行車上，當時路上車速較快且車流量多，警方見老翁神情十分無助便主動上前關心，發現該老翁神智有些許不清，不記得自己的姓名，亦無法表達要去何處，腦海中僅依稀記得自己住在衛生福利部桃園醫院附近，身上又未攜帶任何證件，便先行將該老翁載返內所查證身分。

▲並護送至派出所同時聯絡家屬接回。（圖／中壢警分局提供）

員警透過戶役政系統及警用M-Police人臉辨識系統交叉比對下，確認其身分為82歲的林姓老翁，惟查詢其家人皆無法順利聯繫上，便隻身前往老翁戶籍地址桃園市桃園區雙龍街附近，沿街拜訪附近鄰居，在多次來回穿梭，挨家挨戶的拜訪尋找後，終於找到老翁的妻子。

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