　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園失智翁拔菜迷途困車陣　警挨家挨戶拜訪助返家

▲失智翁迷途車陣中。（圖／中壢警分局提供）

▲失智翁迷途車陣中。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市82歲林姓老翁17日至住家附近菜園拔菜，卻因失智症發作，坐在電動輔助自行車上迷途車陣中國，幸為巡警發現隨即上前關心，老翁僅知住在桃園醫院附近，對於其他個人資料一無所知，故員警先行將老翁帶返所休息，經挨家挨戶查訪才聯繫其家屬，讓老翁能順利平安返家。

▲員警上前往關切。（圖／中壢警分局提供）

▲員警上前往關切。（圖／中壢警分局提供）

中壢警分局內壢派出所警員鄭海茵、陳冠宇和溫振宇昨日14時許擔服巡邏勤務，行經中壢區中華路一段與興仁路口發現一名老翁呆坐在電動輔助自行車上，當時路上車速較快且車流量多，警方見老翁神情十分無助便主動上前關心，發現該老翁神智有些許不清，不記得自己的姓名，亦無法表達要去何處，腦海中僅依稀記得自己住在衛生福利部桃園醫院附近，身上又未攜帶任何證件，便先行將該老翁載返內所查證身分。

▲並護送至派出所同時聯絡家屬接回。（圖／中壢警分局提供）

▲並護送至派出所同時聯絡家屬接回。（圖／中壢警分局提供）

員警透過戶役政系統及警用M-Police人臉辨識系統交叉比對下，確認其身分為82歲的林姓老翁，惟查詢其家人皆無法順利聯繫上，便隻身前往老翁戶籍地址桃園市桃園區雙龍街附近，沿街拜訪附近鄰居，在多次來回穿梭，挨家挨戶的拜訪尋找後，終於找到老翁的妻子。

► Solac負離子陶瓷吹風機（白色）」特價中

ET快訊
飛官潘穎諄失蹤27天終於找到了！哥嘆「有回家就好」
舒力基現在最強！下周「這1區」防大雨　專家曝：北上後有望解旱
長期性霸凌！日14歲女學生被同學逼跳河　失蹤38天雪溶後遺體
買「2萬IKEA」另付安裝費！他下班衝回家等嘸師傅　打客服傻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園失智翁拔菜迷途困車陣　警挨家挨戶拜訪助返家

乾到族人土地重見天日！　邵族日月潭獻「鞦韆祭」隔60年登場

「珠蔥」滿幸福四月遊平溪　姓名同音「螢、火、蟲」享優惠

響應世界地球日「樹造健康」　新北攜手OISCA貢寮植樹愛地球

110全中運開幕典禮今登場　選手之夜嗨翻田徑場

桃園婦人幻想偽出國深夜溜出門　迷途耗盡體力警護送返家

台西鄉公所首辦親子控窯　近2000人開心堆土「夯地瓜」

黃偉哲吊掛平腹小蜂卵片防治荔枝椿象　護生態平衡為果農收益把關

預防牛結節疹擴散　新竹縣超前部署！3000牛實施疫苗注射

關聖帝君返鄉祭「祈雨大典」　翁章梁漢服古禮誦經：求解全台缺水

高雄郭姓檢舉魔人「3個月8千件」耗費郵資30萬...民怒：好冤啊

機車行打烊遇民眾電池故障求援　老闆收100元工資對方拒：不合理

楊丞琳奪第三再出道！李榮浩甜喊：等你回來　那英《浪姐2》C位…容祖兒笑贏「假想敵Twins」

偷蕉賊被逮「綁鐵桿4小時」喪命　農夫遭判刑3年怨：司法不公平！

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

《當男人戀愛時》破2億！邱澤.許瑋甯合體熱舞　茄子蛋飆主題曲...阿成帥彈電吉他！

全台唯一「帳篷內就能泡湯」❤ 苗栗山林祕境！星空下爽吃燒烤

蕭敬騰突襲美容院幫洗頭...粉絲抖到爆　遭誇「眼鏡好好看」他秒回「送給妳!!」

上萬人信眾朝聖「白沙屯媽祖」震撼畫面感動網：讓台灣更團結

日本超萌刺蝟有「專屬小馬桶」 飼主一開門笑翻：怎麼睡著啦！

桃園失智翁拔菜迷途困車陣　警挨家挨戶拜訪助返家

乾到族人土地重見天日！　邵族日月潭獻「鞦韆祭」隔60年登場

「珠蔥」滿幸福四月遊平溪　姓名同音「螢、火、蟲」享優惠

響應世界地球日「樹造健康」　新北攜手OISCA貢寮植樹愛地球

110全中運開幕典禮今登場　選手之夜嗨翻田徑場

桃園婦人幻想偽出國深夜溜出門　迷途耗盡體力警護送返家

台西鄉公所首辦親子控窯　近2000人開心堆土「夯地瓜」

黃偉哲吊掛平腹小蜂卵片防治荔枝椿象　護生態平衡為果農收益把關

預防牛結節疹擴散　新竹縣超前部署！3000牛實施疫苗注射

關聖帝君返鄉祭「祈雨大典」　翁章梁漢服古禮誦經：求解全台缺水

金山渡假秘境！豪華露營車還能泡溫泉　獨享私人庭院爽吃大龍蝦

傳春季發表會登場　盤點新iPad Pro「5大亮點」

奧斯塔羅12星座一周運勢0419-0425　雙魚加薪好消息、天蠍爭吵變多

Podcaster乾爹揭密！正成打敗老洋行　當上「亞洲代理一哥」攻略

台南6煞當街砍人！開3車從市區追到仁德　2嫌落網辯：去助陣的

劉在錫「真實年齡」太震撼！　他不敢相信跳針狂問：騙人！真的嗎

海蝕洞刺激探險！全台12條SUP精選路線　遠眺水上日出、斷崖美景

3歲女童找爸媽　飛奔過馬路遭機車直撞「輾斷手腳」！14秒驚悚片曝

曾之喬罕動怒！廁所排隊到一半「前面2女聊天內容」全聽到了：很遺憾

P.1變種病毒太兇猛！孕婦染疫風險劇升　巴西籲女性「晚點再懷孕」

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

地方熱門新聞

隔60年！邵族「鞦韆祭」於日月潭邊舉行

加油站提早1分鐘關　他PO網轟引論戰

全中運開幕今登場　選手之夜嗨翻田徑場

婦人幻想偽出國深夜出門　警護送返家

香蕉價跌丟千萬生態池邊　發爛伴隨果蠅

翁章梁漢服古禮行文誦經

黃偉哲：活化閒置土地及建物杜絕養地套利

桃園男子跨縣市行搶警上門逮人

彰化男濁水溪邊遛狗　車子竟消失

單親媽推腦麻兒　求大甲媽開刀順利

參選2024？　鄭文燦「笑容」給回應

台西鄉公所首辦親子控窯　近2000人開心「夯地瓜」

基隆「街道犬貓遺體專用箱」19日上線

預防牛結節疹擴散　新竹縣3000牛隻注射疫苗

更多熱門

相關新聞

輪椅婦迷途 暖警助推回家　

輪椅婦迷途 暖警助推回家　

坐輪椅八旬蔡姓老婦10日迷途於桃園市路旁，警方據報前往當詢問其姓名及住址，老婦支支吾吾地無法清楚表達，並且指著某處大樓一直說自己住在那，警方要將老婦帶上警車時，她卻執意不肯上車，員警只好推著輪椅向著老婦指的方向前進，一路推至致遠一路時，才看到老婦的兒子正準備去報案，十分感謝警方能協助失智的老母親平安回家。

桃園翁迷途騎8區近百公里　見女兒淚崩

桃園翁迷途騎8區近百公里　見女兒淚崩

桃園6歲童溜出門迷途　「邊走邊哭」警送返家

桃園6歲童溜出門迷途　「邊走邊哭」警送返家

桃園失智婦找弟弟迷途 員警溫馨關懷助返家

桃園失智婦找弟弟迷途 員警溫馨關懷助返家

男子登山朝聖迷途腳傷　警消救援護送下山

男子登山朝聖迷途腳傷　警消救援護送下山

關鍵字：

失智翁拔菜迷途困車陣挨家挨戶

讀者迴響

熱門新聞

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

「大眼強颱」舒力基登上巔峰　距離最近時間曝

辣模25歲買「5棟房」一晚40萬！老司機：唬爛啦

帶狗「坐2位」遭偷拍　她秀車票獲讚

潘穎諄失聯27天！南仁漁港尋獲遺體

丟丟妹懷孕胖到93kg！1年瘦成「蟻腰鉛筆腿

74元吃一頓海底撈！節儉媽超省錢點餐法吃飽飽

台北女走下板橋站月台遭輾亡　司機員察看嚇傻

貝童彤婚紗照藏1年曝光❤

狠離台積電！他「夜市一天爽賺1萬5」豪買8間房

沙塵暴登台！彭啟明：北台灣淪陷

32歲5寶媽生完1年「又懷孕了」！10年6胎沒避孕

台中21歲女騎士台灣大道自撞！噴入水溝中亡

獨家／台版《尹食堂》製作人B2洩超狂班底

批餐廳「不接小孩」取消仍收訂金　奧客自打臉

更多

最夯影音

更多
高雄郭姓檢舉魔人「3個月8千件」耗費郵資30萬...民怒：好冤啊

高雄郭姓檢舉魔人「3個月8千件」耗費郵資30萬...民怒：好冤啊
機車行打烊遇民眾電池故障求援　老闆收100元工資對方拒：不合理

機車行打烊遇民眾電池故障求援　老闆收100元工資對方拒：不合理

楊丞琳奪第三再出道！李榮浩甜喊：等你回來　那英《浪姐2》C位…容祖兒笑贏「假想敵Twins」

楊丞琳奪第三再出道！李榮浩甜喊：等你回來　那英《浪姐2》C位…容祖兒笑贏「假想敵Twins」

偷蕉賊被逮「綁鐵桿4小時」喪命　農夫遭判刑3年怨：司法不公平！

偷蕉賊被逮「綁鐵桿4小時」喪命　農夫遭判刑3年怨：司法不公平！

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面