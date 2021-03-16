迷途1晝夜！桃園翁狂騎8區近百公里　見女兒淚崩「好想回家」

▲警方使用天羅地網監視系統追蹤老翁行蹤軌跡。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園中壢八旬陳姓老翁疑似失智，14日中午騎機車外車看病後即音訊全無，家屬苦等未歸遂報警協尋，警方使用天羅地網監視系統追蹤老翁行蹤，與家屬合力終在15日中午於龍潭區中興路186巷口前尋獲該名老翁，總計老翁在桃園市8個行政區繞騎近百公里。

▲▼警方根據老翁身穿某名牌T恤的特徵追蹤，從白天追到黑夜。（圖／中壢警分局提供）

中壢警分局仁愛派出所員警陳永玄於昨日8時許，接獲民眾報案，稱年邁且患有失智的父親前日中午12時騎乘機車去看病後一夜未返家，十分擔憂父親之安危。警方接獲報案，隨即通報勤指中心轉報鄰近分局協尋，並派遣線上巡邏警力至醫院附近，依據老翁身著某運動名牌T恤的特徵尋找，同時使用天羅地網監視系統追蹤老翁騎乘軌跡。

▲家屬感謝員警積極協尋迷途失智父親。（圖／中壢警分局提供）

結果發現老翁騎乘範圍遍及中壢、平鎮、楊梅、大園、龍潭、大溪、蘆竹等地，為了能即時攔阻老翁，員警將老翁移動方向同步通知家屬合力尋找，昨日中午成功的在龍潭區中興路186巷口尋獲老翁，老翁一見女兒，像洩了氣的皮球般癱坐在地上，哭著說「好累，好想回家」，員警與其女兒在旁安撫，並護送父女平安返家，家屬則自家栽種水果感謝警方辛苦協尋。

中壢警分局呼籲，家中如有易走失的長輩，應注意避免讓其單獨外出，或於身上配戴易辨識身分之配件，以防迷途走失發生憾事。

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