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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲任北市少輔會主委　張斯綱爆：近6年只主持過1次會議

▲▼2021台灣民眾黨黨代表共識營暨第一次臨時黨代表大會,柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

受少子化影響，台北市未成年人口數逐年遞減，不過兒少刑事查獲人數卻不減反增，5年來皆破千人，2018年至2020年還有逐漸上升情形。不過台北市議員張斯綱發現，由台北市長擔任主委的「台市少年輔導委員會」共開會19次，但台北市長柯文哲上任後僅主持過一次。北市府警察局少年警察隊回應，柯文哲主持的治安會報也有提到兒少偏差行為輔導處遇，非常重視少年犯罪問題。

張斯綱提及，北市未成年人口數逐年遞減，從2016年的45萬7909人減至2020年的40萬7240人，但兒少刑事查獲人數卻不減反增，2018年犯罪人數為1060人，2019年犯罪人數為1157人，2020年犯罪人數為1460人，近3年犯罪人數更是增加400人。

▲▼台北市議員張斯綱市政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員張斯綱。（資料圖／記者李毓康攝）

張斯綱發現，每年花費近4000萬元公帑，應為北市府著手重點，於督導、協調、執行北市少年不良行為及虞犯輔導工作的台北市少年輔導委員會，柯文哲上任後，由市長擔任主任委員的台北市少年輔導委員會共開會19次，但柯文哲只在2016年6月27日主持過1次。

此外，張斯綱表示，針對少年觸法、中輟、高關懷（行為偏差）等統計資料，台北市少年輔導委員會對於輔導個案僅以初次進案事由歸類，後續再犯其他行為則不列入紀錄，像是中輟、高關懷者，於輔導過程發生「觸法」，卻不會歸類於觸法，相關資料統計不確實。

對此，北市府警察局少年警察隊回應，北市少年輔導委員會是以研究少年犯罪及輔導的臨時任務編組，自2015年起每3個月召開一次委員會議，會議研討因屬研究性質，所以由相關局處就權管少年輔導工作輪流提出方案報告，再由專家學者提供意見，作為輔導及業務參考。

北市府警察局少年警察隊說，柯文哲自上任後，就非常重視少年犯罪問題，認為「少年犯沒有處理好，就是未來的成年犯」，除了親自主持2次委員會議外，並於「治安會報」、「社會安全網府級聯繫會議」及「毒防工作執行會議」等會議，針對少年無照駕駛、施用毒品等偏差行為之輔導處遇，多次具體指示並責由相關單位進行專案研究分析。

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柯文哲張斯綱少輔會少年輔導委員會

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