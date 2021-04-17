駐泰推動數位外交化解新南向三項挑戰

▲（圖／僑委會委員長童振源提供，下同）

文／童振源(前駐泰大使2017-2020、現任僑務委員會委員長）

2017年7月22日我出使泰國，沒幾天，便發現推動新南向政策存在三項挑戰：同仁忙於到機場接送機與市區交通堵塞嚴重、很多新南向業務專責部會沒有派駐同仁到泰國、推動新南向政策第一線的代表處經費相當有限。所幸，駐泰代表處透過數位外交創新作法順利化解這三項挑戰，並擴大能量締造新南向政策佳績。

數位外交是透過數位科技方式達成外交目標。駐泰三年期間，我建立十四個單一數位聯絡窗口、搭建十三個數位整合平臺、提供在地服務與跨域鏈結，同時透過設立短網址（Taiwan-Thailand.Net）與設立專頁（例如臺泰教育平臺：Edu.Taiwan-Thailand.Net）擴大行銷與推廣效益。

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首先是建立便利免費、圖文語音、多元連結的單一聯絡LINE帳號。舉例而言，駐泰代表處急難救助LINE專線Taiwan119獲得臺灣僑胞與旅泰鄉親的高度好評，提供臺泰企業雙向交流與諮詢的LINE專線TaiwanFDI、連結臺泰教育機構的LINE專線TTedu、以泰文向泰國民眾招生的LINE專線@TTedu、以泰文向泰國民眾推廣觀光與醫療的LINE專線@VisitTaiwan及TaiwanMed、促進臺泰農業交流的LINE專線TaiwanAgri、提供僑胞數位領務服務的LINE專線TTvisa。

搭通天地線的單一數位聯絡窗口後，駐泰代表處便逐步建構數位整合平臺，以便匯聚資訊、人脈與資源。舉例而言，駐泰代表處與泰國臺商總會合作吸引超過1,400家企業加入「臺泰產業交流服務平臺」、駐泰代表處與臺北律師公會合作成立「臺泰義務律師諮詢服務平臺」邀請130位臺泰律師提供臺商免費諮詢、駐泰代表處與臺灣六大技術研發機構合作成立「泰國臺商技術服務平臺」提供技術移轉諮詢與服務、駐泰代表處吸引近160間臺泰各大學加入「臺泰教育交流服務平臺」。

最後，駐泰代表處培育熟悉當地社會文化的泰國僱員以泰語擔任單一數位聯絡窗口，以便透過在地服務擴大政策成效。例如，在LINE專線@TTedu，僱員都是以泰文說明與推廣臺灣教育，並且邀請泰國校友以泰語進行直播。此外，在眾多整合平臺的基礎上，推動產學合作、教育觀光、農業觀光、高科技產業人才培育招生等等的跨域鏈結便可以達到事半功倍效果。

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