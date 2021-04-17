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童振源打造僑務工作4.0

▲▼僑委會委員長,童振源。（圖／僑委會委員長童振源提供）

▲（圖／僑委會委員長童振源提供，下同）

文／童振源(前駐泰大使2017-2020、現任僑務委員會委員長）

在泰國時，僑務組同仁是代表處所有組室當中最忙碌的一組，兩位僑務同仁要服務15萬臺僑、700萬華人、10萬泰北鄉親，平日很多僑務工作與僑宴、假日更是要參加與協助僑團活動，幾乎全年不得休假。回臺灣前，我告訴駐泰僑務組同仁，希望他們能做更多事情、服務更多僑胞，但希望花更少時間，要運用數位科技與整合機制達成工作目標。

回到僑委會工作，挑戰不比泰國小。僑委會總部有263位同仁（實際在職大約252位）、57位駐外同仁（去年才增加3位駐外同仁），要服務全世界205萬臺僑、4,900萬華人、2,676個僑團、1,054家僑校、二萬五千位僑校教師、三十八萬僑校學生、四萬多家臺商、三萬在臺僑生與十六萬海外僑生校友，而且還要面對國內各級長官、立法院與監察院、中央部會與地方政府、各行各業與民間組織、媒體與社會大眾的要求。

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▲▼僑委會委員長,童振源。（圖／僑委會委員長童振源提供）

僑務工作不僅要服務全球僑胞，也應該服務臺灣各行各業，透過雙向交流與合作，以需求與績效為導向，才能優勢互補、壯大彼此。僑胞是臺灣百工百業連結世界、邁向全球的最佳捷徑，而臺灣優勢是僑胞在海外發展的最堅強依靠，彼此相輔相成、共同壯大。我告訴同事，我們在進行「一本萬利」工程，要運用最少資源、動員最少人力、發揮最大能量、達成最大成效。

要以有限資源服務全球廣大僑胞與臺灣各界，僑委會便必須創新與突破，未來希望從「僑務工作1.0」傳統服務模式（面對面的交流與服務，反而凸顯僑委會資源與人力的局限），逐步轉型建立「僑務工作2.0」數位化整合平臺（包括設立單一數位聯絡窗口與整合數位平臺的泰國經驗），再進階採取「僑務工作3.0」槓桿支點（發揮臺灣優勢壯大僑胞、匯聚僑胞能量壯大臺灣的現在模式），最後朝向「僑務工作4.0」智能化（未來模式）的方向努力。

▲▼僑委會委員長,童振源。（圖／僑委會委員長童振源提供）

結合前面的三種僑務工作典範，「僑務工作4.0」是要讓僑務工作全面數位化與智能化，全面建置與分析僑務資料庫，發揮決策支援、精準服務、政府連結、民生運用、個人使用的加乘作用與資料經濟，加速落實發揮臺灣優勢壯大僑胞、匯聚僑胞能量壯大臺灣。

更多內容請見：「打造僑務工作4.0：從駐泰數位外交經驗到全球僑務工作智能化」新書。

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