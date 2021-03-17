柯文哲、童振源聯手　「台北酷課雲」供海外1054間僑校使用

▲台北市長柯文哲（中）與僑務委員會委員長童振源（右二）出席台北酷課雲與僑委會合作簽約活動。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

北市智慧教育邁向世界，台北市長柯文哲與僑務委員會委員長童振源17日上午正式啟動「酷僑專案」，共同向海外僑校推廣台北酷課雲平台，初步預計提供海外1054間僑校使用，開啟彼此文化與國際世界。

此次「酷僑專案」有3大目標，分別是「推動僑校線上自主學習」、「促進台僑校際交流」及「協助台灣數位教育產業邁向國際」，並透過台北酷課雲平台推動4項執行方案，分別是「進行僑校數位教學師培」、「規劃僑生專屬網路課程」、「設置酷課雲僑教專區」及「辦理國際學伴活動」。

童振源致詞時表示，感謝北市府願意分享酷課雲數位教學資源給全球華校，也非常願意分享全球僑校資源給台灣，自己在3年前擔任駐泰國代表時，就聯絡過台北市教育局長曾燦金，希望北市酷課雲能夠有機會推廣至泰國，畢竟數位教學是王道，所以特別用此方式將台灣教育展現至全世界，感謝這2、3年的努力，今天能看到開花結果。

童振源指出，反過來講，其實全球僑校資源相當多，海外有1054間僑校，這些僑校都有持續教導華文，總共有2.5萬個華語教師在教38萬名學生中文，如何運用這些資源，同樣也能幫助到台灣，是他們希望推動的目標與方向。

而柯文哲致詞時則表示，希望僑委會能將酷課雲推到全球僑校去，然後再給北市回饋，讓整個酷課雲內容更豐富，也讓北市學生有更多機會接觸全球學生，開闊多元文化國際觀，這很有意義。

▲僑務委員會委員長童振源。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲也允諾，已經交辦教育局長曾燦金，若僑委會有什麼需要，「我們百分之百無條件支援！」僑委會幫忙成為海外推廣者，而他們北市府則努力將內容做更好，並希望海外僑校給予回饋，讓酷課雲內容更豐富。

教育局介紹道，酷僑專案首先會由台北市數位學習教育中心協助僑校，辦理台北酷課雲平台教學的師資培訓活動，並提供結業證明作為僑委會審核僑校教師於台北酷課雲平台開設網路課程的依據，僑委會也特別邀請印尼籍及越南籍的僑校教師於酷課雲開設線上華語文教學課程，讓已返台參加「海外青年技術訓練班」及「高職建教僑生專班」的僑生，可以透過酷課雲深化華語學習。

教育局表示，同時將媒合所屬學校與僑委會海外僑校進行國際學伴交流活動，學生們透過線上交流共學，老師於台北酷課雲平台開設各國文化代表性的課程，除了可使台北的學生接觸異國文化，更讓在海外的僑校學生及僑民們了解台灣的地理環境及文化巡禮，使學習成效躍升，加深對台灣的印象，進而分享台灣教育之美。

其他人也看了這些新聞...

► ET民調／38.3%擔心副作用不想打疫苗 為了出國竟有35.7%改變心意

► ET民調／鳳梨被擋 49.9%擔心對岸擴大管制台灣農產品進口

相關新聞...

► ET民調／46.7%支持台灣跟進澳洲立法 要求google、臉書為新聞付費

► ET民調／主席大戰！國民黨支持者最愛韓國瑜30.8% 趙少康排第三

► ET民調／62.5%支持「珍愛藻礁」公投 高漲聲浪碾壓反對意見

►振興一下我們的美麗

▼簽約活動結束後，許多南港高中的學生湧上前，想和柯文哲合照。（圖／記者袁茵攝）

▼還有學生拿出柯文哲出的《生死之間2：葉克膜的故事》請柯文哲簽名。（圖／記者袁茵攝）