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駐泰整合資源與能量落實新南向政策

▲▼僑委會委員長,童振源。（圖／僑委會委員長童振源提供）

▲（圖／僑委會委員長童振源提供，下同）

文／童振源(前駐泰大使2017-2020、現任僑務委員會委員長）

臺灣與泰國民間關係非常熱絡，臺灣是泰國第三大投資國、第一大外商人數，但是臺泰政府關係受到中國的嚴重政治打壓，這是臺灣外交處境的不變常態。因此，我們思考操之在我的策略，以僑胞與泰國需求為導向，整合更大資源與能量，以便妥善照顧泰國僑胞與落實新南向政策。

在搭通天地線的單一數位聯絡窗口成立後，駐泰代表處便逐步建構數位整合平臺，以便匯聚資訊、人脈與資源，整合五大面向資源與能量，包括代表處內部、泰國僑界與社會、臺灣各部會、臺灣民間、及在泰國的外國機構。

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▲▼僑委會委員長,童振源。（圖／僑委會委員長童振源提供）

整合代表處內部資源的做法包括：各部會派駐同仁的資訊整合與活動支援、發揮泰國僱員當地連結優勢、運用各部會在泰國舉辦的展覽活動整合行銷臺灣、鼓勵同仁（包括僱員）參與創新提案、運用國慶晚會與新館落成典禮行銷臺灣、運用新館空間建立臺灣觀光走廊，向每天辦理領務的大約三百多位泰國朋友與僑胞行銷臺灣。

其次，我們要匯聚臺灣在泰國僑界與社會各界朋友的能量，包括僑胞與僑臺商、中央與地方政府官員、國會議員、泰國企業、學研機構與社會機構。特別是，僑胞大多具有泰國國籍、通曉泰語、具有綿密的當地連結，還有幾位臺裔國會議員，不僅對代表處與泰國各界交往助益良多，也是臺灣各界與泰國連結的重要橋樑與合作夥伴。例如，有一位臺灣鄉親可以參加泰國重要政黨的國會議員內部餐敘，還有一位臺灣鄉親連任四屆擔任泰國外商協會主席，經常與泰國政府總理與各部長交流互動。

▲▼僑委會委員長,童振源。（圖／僑委會委員長童振源提供）

最後，由於好幾個新南向政策專職部會沒有駐泰國同仁，我們便透過數位整合平臺建立與各部會連結，同時結合臺泰民間部門擴大資源與落實政策，包括產業、科技、醫療、教育、農業、新創、宗教與非政府組織等等。例如，臺泰觀光交流服務平臺邀請臺灣交通部觀光局長及22縣市所有觀光局處長加入LINE群組，隨時溝通臺灣觀光推廣與協助事宜。臺泰教育交流服務平臺分別邀請54所泰國大學的國際處主管、107所臺灣大學的國際處主管、臺灣華語學習中心主管、各校泰國校友會與學生會幹部加入。

更多內容請見：「打造僑務工作4.0：從駐泰數位外交經驗到全球僑務工作智能化」新書。

相關連結：
駐泰推動數位外交化解新南向三項挑戰

打造僑務工作4.0

 
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