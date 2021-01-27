童振源力推華語教學　3策略6支柱串連全球上千僑校讓外國人也能學

記者陶本和／台北報導

近年全球盛行「學華語」，對僑委會委員長童振源來說，他在上任後盤點資源與能量深知有哪些可以運用，但他要做的不僅是「華語教學」，而是要進一步摻入「台灣文化」的軟實力，讓台灣文化藉由學華語、僑界力量推廣到全世界。

「全世界有1054家僑校，美國有365家，歐洲有100家，全美有7155位華語老師，中小學有600位台裔老師，全美7萬8000位學生......。」

童振源在接受《ETtoday新聞雲》專訪時，談起他如何推動「華語教學」時，就像回到昔日的教學殿堂一樣，他先說明全球的概況，接著盤點台灣在海外所擁有的能量，希望在統整內外資源後，轉換成在主流社會促動華語教學的力量，而這也就是他拋出「三大面向策略、6支柱」的主因。

所謂的三大面向策略，他認為，應該要輔助既有的僑校轉型，變成社區華語文學習中心，這樣能運用過既有僑校的師資、教授，並觸及主流社會參與華語。

其次，華語教學應該要加強連結在美國主流中小學的600多位台裔教師，推動具有台灣特色的華語教學；同時，也要輔助既有的僑校老師，修教育學分，鼓勵他們通過華語教師的資格，這樣也就能轉到主流中小學任教。

最後一個策略則是加強台灣華語教學機構和智能教育產業合作，推動多元活潑的華語教學模式，必須激發美國朋友學華語的興趣。

▲僑委會委員長童振源專訪。（圖／記者黃克翔攝）

在確定採取前述三大策略後，童振源進一步建立「六大支柱」，以做為推動華語政策添加動能的柴火。首先，他要培育美國的華語師資，邀請他們到台灣參加教師研習班，如此可以互相做交流。

至於教材方面，童振源認為，除了「全球華文網」有數位教材之外，僑委會其實也有十二冊《學華語向前走》及初學華語的《五百字學華語》與《一千百字學華語》等三套教材，可以提供給美國朋友學習華語。

除此之外，童振源覺得華語教學的推廣應該還要有「活動」，而且是要有台灣文化味道的活動，畢竟語言只是載體，最重要是文化內涵，因此僑委會在美國舉辦數千場文化活動，藉由這些活動讓大家更認識台灣。

童振源也強調，除了文化的建立，當然也要觸及年輕人，所以，他的第四大支柱就是要邀請學華語的美國青年到台灣參加青年營隊、語文班與觀摩團，直接體驗台灣文化跟生活，當然也包括台灣最自豪的自由民主與多元文化。

童振源認為，學習華語的外國人，也可以在台灣參加英語服務營，才可以有雙向的文化交流跟語言學習，因此，他也要求必須讓這些學習華語的外國人，一方面在台灣學華語，另一方面也能透過具有中文基礎的外國朋友，來輔導台灣中小學生英文。

在建立雙向交流之後，童振源強調，僑委會接下來更要繼續透過「競賽」來強化推動力道，以去年舉辦全球僑校學生華語口說競賽為例，全球有511隊學生組隊，特別的是，這個比賽還用人工智慧的技術舉辦，除了口說競賽，連全球華文作文比賽、全球華語歌唱比賽，都是透過人工智慧技術。

放眼接下來的工作，童振源也表示，希望透過台灣智能產業、華語教學機構結合起來，並且運用僑教系統的網絡與資源，往台美教育倡議的目標繼續前進。

▼僑委會委員長童振源專訪。（圖／記者黃克翔攝）

